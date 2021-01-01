Белоруссия внесла основателей НЕХТА в список причастных к терроризму

Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

КГБ Белоруссии внес основателей Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.

В качестве основания для включения Путило и Протасевича в перечень КГБ указало, что они обвиняются по ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).

Согласно документу, Путило является основателем Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life, а Протасевич был главным редактором этих каналов до 27 сентября. В качестве места их проживания указана Варшава.

В октябре суд Центрального района Минска признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами, а Министерство информации Белоруссии включило канал в республиканский список экстремистских материалов. Причиной стало то, что NEXTA Live публиковал видео и призывы от лица редакции и подписчиков «с признаками экстремистской деятельности». После этого канал сменил название на «НЕХТА Life».