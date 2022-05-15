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Сенатор обещал усилить войска на границе при вступлении Финляндии в НАТО

Россия усилит военное присутствие на границе, если Финляндия вступит в НАТО и альянс разместит свое оружие на ее территории, заявил в Telegram бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил (ВКС) России глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — написал он (цитата по «РИА Новости»).

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Саули Ниинистё

Власти Финляндии объявили о решении страны вступить в НАТО днем 15 мая. Сначала его должен одобрить парламент. За день до этого президент государства Саули Ниинистё созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и уведомил его, что страна передаст заявку альянсу в ближайшее время. После беседы он сообщил, что Путин не стал «повторять угрозы от его подчиненных», а сам разговор оказался спокойным и хладнокровным.

При этом Путин отметил, что Хельсинки совершает ошибку, вступая в альянс, так как угрозы его безопасности нет.

В том, что Россия может в будущем напасть на Финляндию, усомнился и сам Ниинистё. Он заявил, что не верит в подобный сценарий, но подчеркнул, что в текущих условиях, когда Европа оказалась разделена, у страны осталось не так много возможностей, чтобы сохранить внеблоковый статус.

После того, как Хельсинки огласил решение, в Кремле заявили, что воспринимают присоединение Финляндии к блоку как угрозу. Ответные действия, которые предпримет Москва будут зависеть от того, как именно НАТО будет продвигать свою военную инфраструктуру и организует «процесс расширения» в целом, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О том, что НАТО усилит присутствие у границ Финляндии до ее вступления в альянс, а также разместит военную инфраструктуру в регионе Балтийского моря говорил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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Теги
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