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Премьер и президент Финляндии призвали срочно подать заявку в НАТО

По их мнению, членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а страна в свою очередь усилит альянс. Заявку на вступление в НАТО нужно подать незамедлительно, считают они
Санна Марин (слева) и Саули Ниинистё
Санна Марин (слева) и Саули Ниинистё (Фото: Markku Ulander / Reuters)

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин заявили, что Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО, их совместное заявление опубликовано на сайте Госсовета страны.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для выполнения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни», — заявили президент и премьер.

Ниинистё и Марин пояснили, что для формирования согласованной позиции по вопросу вступления в НАТО в парламенте и обществе, а также для обсуждения с альянсом и Швецией, которая тоже намерена в него вступить, потребовалось время.

HS узнала о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки в НАТО
Политика
Фото:Anadolu Agency / Getty Images

Reuters со ссылкой на источники ранее сообщил, что в НАТО ожидают заявки на вступление в альянс от Финляндии и Швеции в ближайшие дни. По данным собеседников агентства, их быстро одобрят, так как российская операция заставляет «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».

Газета Helsingin Sanomat в свою очередь писала, что объявление президентом Финляндии своей позиции 12 мая будет рассматриваться как «официальное подтверждение готовности Хельсинки» вступить в НАТО.

Шведское издание Expressen со ссылкой на источники сообщило, что Стокгольм намерен подать заявку на вступление в НАТО в понедельник. По его информации, в этом день пройдет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято окончательное решение. Сразу после этого планируется подать заявку.

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Сейчас Финляндия и Хельсинки имеют статус государств-партнеров НАТО.

Россия предупреждала государства об ухудшении ситуации с безопасностью в случае вступления в альянс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что в этом случае протяженность сухопутных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое. «Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — пояснял он, добавляя, что в итоге «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен».

В МИДе России в свою очередь заявляли, что смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, поэтому, если Финляндия и Швеция станут членами альянса, они также станут пространством противостояния.

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