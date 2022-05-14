Президент Финляндии заявил Путину о намерении страны подать заявку в НАТО

Президент Ниинистё в разговоре с Путиным заявил, что Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, укрепит свою безопасность. Хельсинки хочет «корректно и профессионально» решать вопросы с Москвой, добавил он

Саули Ниинистё (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Финляндия в ближайшее время примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО, заявил президент страны Саули Ниинистё во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщили в канцелярии финского президента, Ниинистё отметил, что еще во время первой встречи с Путиным в 2012 году он заявил о стремлении каждой независимой страны обеспечить свою безопасность.

«Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность», — заявили в пресс-службе. В будущем Хельсинки хочет «корректно и профессионально решать практические вопросы», которые возникают в связи с соседством с Россией.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе финской стороны, по словам Ниинистё, он был «прямолинейным», стороны старались «избегать напряженности».

Ниинистё накануне сообщил, что позвонит Путину, чтобы обсудить с ним стремление страны присоединиться к НАТО, так как он — «не тот человек, который из-за угла делает что-то». По словам финского президента, отношения Хельсинки и Москвы изменились; переломным для него стал момент, когда Путин в конце 2021 года потребовал от Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на восток. Ниинистё считает, что тем самым Путин посягнул на право Финляндии и Швеции определять собственную политику безопасности.

В телефонном разговоре, как сообщили в канцелярии финского лидера, Ниинистё повторил этот тезис, указав, что требование России в минувшем декабре «коренным образом изменило обстановку в сфере безопасности в Финляндии». Также на решение Хельсинки повлияло «массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года», добавил он.

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12 мая Ниинистё и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении подчеркнули необходимость подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе; глава МИД страны Пекка Хаависто объяснил это решение тем, что «военные действия, начатые Россией, создали опасность для стабильности всей Европы». Аналогичные планы рассматривает и Швеция, которая, как и Финляндия, имеет статус государства — партнера НАТО.

На следующий день Путин провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва рассматривает такой сценарий как угрозу, и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

США поддержали стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а Хорватия и Турция выступили против.

