В Бранденбурге оценили необходимую помощь при нефтяном эмбарго в €2 млрд

Фото: Patrick Pleul / dpa/ picture-alliance / ТАСС

В случае введения эмбарго на поставки российской нефти для помощи от его последствий федеральной земле Бранденбург потребуется финансирование в объеме €2 млрд, заявил премьер-министр региона Дитмар Войдке в интервью Tagesspiegel. «Я считаю, что потребуется около €2 млрд», — сказал он.

По словам Войдке, эта сумма нужна для адаптации нефтеперерабатывающего завода компании в городе Шведте, который использует только российское сырье.

Он также подверг критике министра экономики Германии Роберта Хабека, который ранее допустил сценарий, при котором в случае введения нефтяного эмбарго в Восточной Германии и Берлине могут быть перебои с бензином. Войдке подчеркнул, что все регионы страны нуждаются в бесперебойном снабжении.

Заявление, о котором упомянул Войдке, Хабек сделал в начале мая. «[Может случиться так, что] в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина. Это не исключено», — пояснил министр экономики Германии. Он заверил, что правительство республики работает над предотвращением дефицита бензина.

В Еврокомиссии рассчитывают добиться согласования нефтяного эмбарго, которое бы предусматривало отказ от поставок сырой нефти из России в течение полугода, а отказ от импорта нефтепродуктов — к концу 2022 года. Послы европейских стран при этом не смогли достичь соглашения по вопросу эмбарго, против выступали венгерские власти. Позиция Будапешта стала причиной переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, по итогам беседы она сообщила о прогрессе и указала на необходимость дальнейшего диалога.

Во французском МИДе предположили 10 мая, что шестой пакет санкций против России, в который войдет нефтяное эмбарго, будет одобрен в течение этой недели. Госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон назвал планируемые ограничительные меры «очень мощными» и добавил, что отказ от поставок нефти из России окажется «чувствительным для ряда стран в силу их сильной зависимости».

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В Кремле уверены, что нефтяное эмбарго, если его примут, «ударит по всем». Представитель российского президента Дмитрий Песков счел, что такое решение окажет негативное влияние на энергетические балансы континента, европейским странам придется тяжело. Вице-премьер Александр Новак не исключил, что стоимость барреля нефти может вырасти до $300. По состоянию на 13 мая баррель нефти Brent стоит $108,18.

На заводе PCK Raffinerie GmbH в Шведте ежегодно перерабатывают 12 млн т нефти, всего на нем производится более 20 видов топлива. В компании утверждают, что производство обеспечивает 90% всех поставок бензина, керосина и дизельного топлива в Берлин и Бранденбург.

Основными владельцами завода являются российская компания «Роснефть» и британо-нидерландская Shell, на сайте завода сказано, что им принадлежит по 37,5% ценных бумаг производства. В ноябре 2021 года российская компания объявила о решении купить долю у Shell. Еще 25% находится в собственности AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft — совместном предприятии «Роснефти» и итальянской Eni.

