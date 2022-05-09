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Война санкций ,  
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Новак сообщил о появлении новых покупателей российской нефти

Россия увеличила экспорт нефти, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион, а для диверсификации поставок рассматривает участие в новых проектах, заявил вице-премьер Александр Новак
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Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

У России появились новые покупатели нефти, а объем ее поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — цитирует Новака агентство ТАСС.

При этом он сообщил, что власти рассчитывают восстановить уровень добычи нефти в мае после снижения в апреле. «Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», — сказал он.

Новак также рассказал, что для диверсификации поставок нефти Россия рассматривает участие в новых проектах, в том числе по расширению трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» в Китай.

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Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Ранее «Коммерсантъ» писал, что добыча нефти в России за 26 дней апреля сократилась по сравнению с мартом почти на 9%. В начале апреля Новак допускал, что снижение может составить 4–5% из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов.

В начале весны западные страны начали вводить санкции против России, которые в том числе предусматривают запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также на поставки оборудования для него. Также были введены масштабные ограничительные меры против крупнейших российских банков. 

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Из-за санкций крупнейшие мировые трейдеры решили сократить закупки российской нефти и топлива с 15 мая, писал Reuters со ссылкой на источники. Агентство также писало, что китайские государственные энергетические компании опасаются заключения новых контрактов на поставки российской нефти из-за западных санкций. При этом частные китайские НПЗ увеличили закупки нефти из России, которая продается с «большими скидками», писала Financial Times. Газета также связала это с тем, что китайские госкомпании опасаются вторичных санкций.

В начале марта поставки российской нефти и газа запретили США. Об аналогичных решениях также объявляли Канада и Великобритания. Евросоюз обсуждает нефтяное эмбарго в отношении Москвы, но пока не смог согласовать это решение, поскольку опасения по поводу данной меры высказывают ряд стран блока, в том числе Чехия, Болгария и Словакия, а Венгрия выступает резко против. Глава МИДа последней Петер Сийярто обещал не допустить введения Брюсселем нефтяного эмбарго.

В рамках нового пакета санкции Брюссель также рассматривает возможность запрета европейским судам предоставлять услуги по транспортировке российской нефти, однако против этого выступили Греция, Кипр и Мальта, для которых судоходная отрасль является важной частью экономики. 

Министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что в случае отказа ЕС от российской нефти добыча в России в 2022 году может сократиться на 17%. Вице-премьер Александр Новак до этого говорил, что в случае ограничительных мер ЕС цены на нефть могут подскочить до 300$ за баррель, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нефтяное эмбарго ЕС «ударит по всем».

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Теги
Кирилл Соколов
нефть санкции Азиатско-Тихоокеанский регион Александр Новак энергетика
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