Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
МИД напомнил о доктрине в ответ на вопрос о ядерном ударе по Украине Политика, 12:11
Гимнастка Чусовитина выступит на Олимпиаде в Париже в возрасте 49 лет Спорт, 11:59
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 11:54
Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе» Политика, 11:39
Глава Epic Games: «Не я создал Fortnite, это сделали мои сотрудники» Pro, 11:33
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 11:30
Минобороны сообщило о сбитом 9 мая украинском Су-25 Политика, 11:16
Гол Кузнецова с паса Овечкина не помог «Кэпиталз» победить в Кубке Стэнли Спорт, 11:12
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 11:06
Минобороны России заявило о выходе сил ЛНР на административную границу Политика, 11:05
Минфин опроверг данные Bloomberg о прогнозе с падением ВВП России на 12% Экономика, 11:01
Rutube отверг «мрачные прогнозы» с утерей исходного кода после взлома Технологии и медиа, 10:54
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 10:43
Politico узнал о планах ЕС по облигациям на €10 млрд для помощи Украине Экономика, 10:36
Война санкций ,  
0 

Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе»

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон допустил эмбарго ЕС на российскую нефть до 15 мая
Госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение об эмбарго на российскую нефть ЕС может принять уже на этой неделе. Сегодня Эмманюэль Макрон поговорит с премьером Венгрии Виктором Орбаном
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Евросоюз может принять решение об эмбарго на российскую нефть на этой неделе, заявил в эфире телеканала LCI госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, решение по «очень мощному» шестому пакету санкций против России, который предусматривает, в частности, запрет на поставки сырой нефти, появится в ближайшие дни. Бон отметил, что «отказ от российской нефти будет чувствительным для ряда стран в силу их сильной зависимости от ее поставок».

Бон добавил, что позднее сегодня несколько европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, собираются поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Будапешт выступает против отказа от российской нефти, считая, что это подорвет безопасность энергоснабжения страны и ее экономику. Ранее фон дер Ляйен говорила о том, что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу санкций и энергетической безопасности.

Венгрия пообещала не допустить введения ЕС эмбарго на нефть из России
Политика
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

4 мая Reuters сообщил, что послы стран ЕС не достигли соглашения по эмбарго, по данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg отметил, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг поможет конкурентам из Европы.

По данным Bloomberg, 6 мая Евросоюз предложил дать Чехии время для отказа от российской нефти до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии — до 31 декабря 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Сделай наоборот: как заработать на ошибочных прогнозах гуру инвестиций
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт не проголосует за шестой пакет в нынешнем виде, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Полина Мартынова
Эмманюэль Макрон Виктор Орбан нефть эмбарго
Материалы по теме
ЕК заявила о прогрессе в обсуждении с Венгрией запрета нефти из России
Политика
Страны G7 обязались отказаться от российской нефти
Политика
Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на российскую нефть
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter