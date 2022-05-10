Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе»
Евросоюз может принять решение об эмбарго на российскую нефть на этой неделе, заявил в эфире телеканала LCI госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.
По его словам, решение по «очень мощному» шестому пакету санкций против России, который предусматривает, в частности, запрет на поставки сырой нефти, появится в ближайшие дни. Бон отметил, что «отказ от российской нефти будет чувствительным для ряда стран в силу их сильной зависимости от ее поставок».
Бон добавил, что позднее сегодня несколько европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, собираются поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Будапешт выступает против отказа от российской нефти, считая, что это подорвет безопасность энергоснабжения страны и ее экономику. Ранее фон дер Ляйен говорила о том, что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу санкций и энергетической безопасности.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.
4 мая Reuters сообщил, что послы стран ЕС не достигли соглашения по эмбарго, по данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg отметил, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг поможет конкурентам из Европы.
По данным Bloomberg, 6 мая Евросоюз предложил дать Чехии время для отказа от российской нефти до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии — до 31 декабря 2024 года.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт не проголосует за шестой пакет в нынешнем виде, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.