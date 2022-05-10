Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе»

Госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение об эмбарго на российскую нефть ЕС может принять уже на этой неделе. Сегодня Эмманюэль Макрон поговорит с премьером Венгрии Виктором Орбаном

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Евросоюз может принять решение об эмбарго на российскую нефть на этой неделе, заявил в эфире телеканала LCI госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, решение по «очень мощному» шестому пакету санкций против России, который предусматривает, в частности, запрет на поставки сырой нефти, появится в ближайшие дни. Бон отметил, что «отказ от российской нефти будет чувствительным для ряда стран в силу их сильной зависимости от ее поставок».

Бон добавил, что позднее сегодня несколько европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, собираются поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Будапешт выступает против отказа от российской нефти, считая, что это подорвет безопасность энергоснабжения страны и ее экономику. Ранее фон дер Ляйен говорила о том, что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу санкций и энергетической безопасности.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что Евросоюз предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.

4 мая Reuters сообщил, что послы стран ЕС не достигли соглашения по эмбарго, по данным источника агентства, опасения из-за ограничений на нефть высказали Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия. Bloomberg отметил, что против эмбарго возражал представитель Венгрии, а Греция, Мальта и Кипр подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг поможет конкурентам из Европы.

По данным Bloomberg, 6 мая Евросоюз предложил дать Чехии время для отказа от российской нефти до июня 2024 года, а Венгрии и Словакии — до 31 декабря 2024 года.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт не проголосует за шестой пакет в нынешнем виде, уточнив, что страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.