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В Минэкономики Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго

Глава Минэкономики ФРГ Хабек не исключил дефицит бензина из-за санкций против России
«Роснефть» ROSN ₽396,2 Купить
BRENT BRENT $107,35
Shell SHEL $56,97 +2,28% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Берлине и восточной Германии может произойти дефицит бензина в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, заявил немецкий министр экономики Роберт Хабек в эфире телеканала RTL.

«[Может случиться так, что] в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина. Это не исключено», — сказал глава Минэкономики Германии (цитата по телеканалу n-tv).

Хабек затем заверил, что в министерстве работают над принятием решений, которые должны предотвратить дефицит бензина. Угрозу возникновения дефицита министр объяснил тем, что эти части страны снабжаются нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, который перерабатывает только российскую нефть.

Германия заявила о готовности поддержать эмбарго на российскую нефть
Бизнес
Роберт Хабек

Ежегодно на завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте перерабатывают 12 млн т нефти, всего на нем производится более 20 видов топлива. В компании утверждают, что производство обеспечивает 90% всех поставок бензина, керосина и дизельного топлива в Берлин и Бранденбург.

На сегодняшний день основными владельцами завода являются российская компания «Роснефть» и британо-нидерландская Shell, им принадлежит по 37,5% ценных бумаг производства. Еще 25% находятся в собственности AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft, совместном предприятии «Роснефти» и итальянской Eni.

Материал дополняется.

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