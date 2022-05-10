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DPA узнало об отказе ЕС от санкций на транспортировку российской нефти

Решение пока отложено. В то же время, по данным собеседников агентства, запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в новый пакет санкций Европейского союза (ЕС), разрабатываемый в отношении России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По информации агентства, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках «Группы семи» (G7). В то же время Греция, Кипр и Мальта выступают против этой меры, поскольку опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Тем не менее, по словам собеседников DPA, запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций против России.

Накануне, 9 мая, агентство Bloomberg также сообщило о плане ЕС мягчить шестой пакет санкций и отклонить запрет на перевозку российской нефти. Отсутствие единой позиции среди стран G7 сыграло главную роль в решении отказаться от этого запрета, уточнили источники агентства.

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Фото:Oleg Nikishin / Getty Images

С начала военной операции России на Украине Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, которые касались российских компаний, банков, представителей власти, а также активов Центробанка. Однако вопрос о запрете на импорт российской нефти ЕС не может решить с марта, опасаясь недостатка запасов нефти и роста цен на нее.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в шестой пакет санкций ЕС должны включить отказ от российской нефти к концу 2022 года и отключение ряда банков от SWIFT. Также Bloomberg и Reuters сообщали, что Брюссель предлагает запретить европейским судам оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти в третьи страны.

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3 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что дипломаты смогут договориться о нефтяном эмбарго к следующему заседанию Совета ЕС 10 мая. Позже еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони уточнил, что Евросоюз планирует добиться полного запрета на российские нефтепродукты через девять месяцев. Он объяснил, что быстрое принятие эмбарго повлияет на мировые цены на нефть. Для того чтобы пакет был принят, все 27 стран ЕС должны его согласовать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном отказе ЕС от российской нефти, предупреждал, что это решение «ударит по всем». В то же время США, которые ранее уже отказались от поставок, по его словам, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Военная операция на Украине нефть транспортировка нефти
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