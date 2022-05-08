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Общество ,  
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Красноярские власти обещали обеспечить жильем пострадавших от пожаров

Правительство Красноярского края соберет данные о пострадавших от пожаров людях, их утраченном имуществе и поможет восстановить жилье вне зависимости от наличия страховки, сообщила администрация региона на сайте.

«Жилье будет восстановлено по поручению президента страны Владимира Путина и губернатора края Александра Усса. Задействуем разные механизмы восстановления жилья: строительство и приобретение через сертификат», — сказал заместитель председателя Правительства края Сергей Козупица.

Он объяснил, что власти будут использовать типовые проекты строительства домов, чтобы сократить сроки.

Сейчас специалисты восстанавливают инфраструктуру связи и электроэнергии.

В пожарах в Красноярском крае пострадали 19 человек и сгорели 518 домов
Общество

7 мая власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за погоды. Ветер со скоростью до 40 м/c вызвал крупные пожары на десяти территориях региона. Прокуратура сочла, что пожары начались после возгорания сухой травы и замыкания электропроводки. Рослесхоз выдвинулверсию о замыкании на ЛЭП и электрических подстанциях. Позже администрация региона сообщила, что лесные пожары связаны с неосторожным обращением с огнем.

Во время пожаров погибли пять человек, в том числе два ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на четыре года.

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Пострадали 19 человек, 14 попали в больницу, среди них шесть пожарных. Уничтожены или пострадали 518 жилых домов, 309 строений и 61 автомобиль.

Власти Красноярского края заявили о стабилизации ситуации с пожарами
Общество
Фото:МЧС России

Пожары произошли в 272 точках в 18 муниципальных образованиях края. При этом спасатели ликвидировали 196 пожаров на площади 37,6 тыс. кв. м, и локализовали 77 пожаров на площади 16,4 тыс. кв. м. Пожары полностью потушили в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 кв. м., сообщало МЧС.

Работа по ликвидации огня еще ведется в Дзержинском, Канском, Пировском, Рыбинском, Уярском, Боготольском, Ачинском, Большеулуйском, Большемуртинском и Казачинском районах края. К тому же, в регионе действует 21 лесной пожар на площади 957 га.

За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров
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Власти Красноярского края открыли оперативный штаб по ЧС, а губернатор Александр Усс доложил о мерах по ликвидации пожаров президенту Владимиру Путину. Он поручил и.о. главы МЧС Александру Чуприяну оказать помощь родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье.

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Теги
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