МЧС сообщило о гибели 5 человек при лесных пожарах в Красноярском крае

Погибших нашли в селах Никольск и Талажанка Казачинского и Шарыповского районов, по предварительным данным, среди них есть два ребенка. Прокуратура считает причиной пожаров возгорание сухой травы и замыкание электропроводки

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В Красноярском крае во время лесных пожаров, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональное управление МЧС в Telegram.

По предварительным данным, два человека погибли в селе Никольск Шарыповского района Красноярского края, еще троих погибших обнаружили в селе Тлажанка Казачинского района.

Кроме них пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы, в последнем, по информации ведомства горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома.

Всего, уточняют в ведомстве, горят порядка 200 строений в 16 населенных пунктах. Региональные власти запросили помощь в борьбе с пожарами у соседних регионов, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В прокуратуре края считают, что пожары начались из-за возгорания сухой травы и замыкания электропроводки.

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Ранее Министерство лесного хозяйства Красноярского Края сообщало о 10 очагах возгорания в Березовском, Нижнеингашском, Богучанском, Ирбейском, Сухобузимском и Большемуртинском районах края, а также в Пировском муниципальном округе на площади в 626 гектаров.

Как сообщало правительство Красноярского края, огонь распространился из-за штормового ветра, порывы которого 7 мая достигли 40 м/c. В регионе ввели режим ЧС и объявили штормовое предупреждение. Как уточнили РБК в Россельхознадзоре, режим ЧС ввели из-за погодных условий и техногенных, а не лесных пожаров. В местах, где горят дома, временно отключили электричество.

Красноярск из-за шквалистого ветра накрыла пылевая буря. Мэр города Сергей Еремин заявил, что власти уже приняли меры и перевели коммунальные службы на усиленный режим работы. Полноценно ликвидировать последствия бури служащие начнут только тогда, когда ветер утихнет, говорил он.

Специалисты МЧС полагают, что буря не прекратится и 8 мая. Синоптики прогнозируют ветер до 25 м/с в южных и центральных районах края.