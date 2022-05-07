Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Дипломаты заявили о попытке покушения на российских журналистов в Берлине Политика, 12:49
Мобильные операторы ДНР и ЛНР перейдут на российскую нумерацию Политика, 12:48
Маткапитал-2022: как потратить полмиллиона на улучшение жилищных условий Недвижимость, 12:38
МЧС сообщило о гибели 5 человек при лесных пожарах в Красноярском крае Общество, 12:30
Глава УЕФА заявил о «разбитом сердце» из-за отстранения российских клубов Спорт, 12:18
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 12:15
В ДНР заявили об эвакуации еще 50 человек с территории «Азовстали» Политика, 12:12
В Москве прошла репетиция парада Победы с участниками операции на Украине Политика, 12:00
Авиакомпании Нигерии прекратят полеты с 9 мая из-за роста цен на топливо Бизнес, 11:54
Тим Цзю перенес операцию на обеих руках Спорт, 11:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:39
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 11:26
Бивол оказался тяжелее Альвареса на взвешивании перед чемпионским боем Спорт, 11:25
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 11:20
Общество ,  
0 

МЧС сообщило о гибели 5 человек при лесных пожарах в Красноярском крае

Погибших нашли в селах Никольск и Талажанка Казачинского и Шарыповского районов, по предварительным данным, среди них есть два ребенка. Прокуратура считает причиной пожаров возгорание сухой травы и замыкание электропроводки

Video

В Красноярском крае во время лесных пожаров, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщает региональное управление МЧС в Telegram.

По предварительным данным, два человека погибли в селе Никольск Шарыповского района Красноярского края, еще троих погибших обнаружили в селе Тлажанка Казачинского района.

Кроме них пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы, в последнем, по информации ведомства горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома.

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество

Всего, уточняют в ведомстве, горят порядка 200 строений в 16 населенных пунктах. Региональные власти запросили помощь в борьбе с пожарами у соседних регионов, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В прокуратуре края считают, что пожары начались из-за возгорания сухой травы и замыкания электропроводки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Фото: Dan Gold / Unsplash Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи

Ранее Министерство лесного хозяйства Красноярского Края сообщало о 10 очагах возгорания в Березовском, Нижнеингашском, Богучанском, Ирбейском, Сухобузимском и Большемуртинском районах края, а также в Пировском муниципальном округе на площади в 626 гектаров.

Как сообщало правительство Красноярского края, огонь распространился из-за штормового ветра, порывы которого 7 мая достигли 40 м/c. В регионе ввели режим ЧС и объявили штормовое предупреждение. Как уточнили РБК в Россельхознадзоре, режим ЧС ввели из-за погодных условий и техногенных, а не лесных пожаров. В местах, где горят дома, временно отключили электричество.

Красноярск из-за шквалистого ветра накрыла пылевая буря. Мэр города Сергей Еремин заявил, что власти уже приняли меры и перевели коммунальные службы на усиленный режим работы. Полноценно ликвидировать последствия бури служащие начнут только тогда, когда ветер утихнет, говорил он.

Специалисты МЧС полагают, что буря не прекратится и 8 мая. Синоптики прогнозируют ветер до 25 м/с в южных и центральных районах края.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
МЧС Красноярский край пожары
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter