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В пожарах в Красноярском крае пострадали 19 человек и сгорело 518 домов

В пожарах на территории Красноярского края пострадали 19 человек, в больницу попали 14 жителей региона, в том числе шесть пожарных. Об этом сообщила администрация края на сайте.

На данный момент произошло 272 пожара в 18 муниципальных образованиях края. Уничтожены или пострадали 518 жилых домов, 309 строений и 61 автомобиль.

Пожарные ликвидировали 196 пожаров на площади 37,6 тыс. кв. м, и локализовали 77 пожаров на площади 16,4 тыс. кв. м. В тушении огня принимают участие 2007 сотрудников оперативных служб и 548 единиц техники.

В крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га. По предварительным данным, большинство лесных пожаров произошли из-за перехода огня с земель иных категорий и неосторожного обращения местных жителей с огнем.

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Накануне власти края ввели режим ЧС из-за пожаров и погодных условий. Сильный ветер со скоростью до 40 м/c вызвал крупные пожары на десяти территориях региона. По данным прокуратуры, пожары начались из-за возгорания сухой травы и замыкания электропроводки. Версию о замыкании ЛЭП и электрических подстанций потвердил и Рослесхоз.

Во время пожаров погибли пять человек, в том числе два ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на четыре года.

Власти края создали оперативный штаб по ЧС, а губернатор Александр Усс доложил о мерах по ликвидации пожаров президенту Владимиру Путину. Он, в свою очередь, поручил и.о. главы МЧС Александру Чуприяну оказать помощь родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье.

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