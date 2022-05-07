В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти Красноярского края ввели в регионе режим ЧС из-за распространения лесных пожаров, говорится на сайте краевого правительства.
«Губернатор края Александр Усс провел экстренное заседание оперативного штаба МЧС в связи с усложнившимся погодными условиями. <> Cильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с», — сказано в сообщении.
Местное МЧС прогнозировало скорость ветра до 25 м/с, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
По данным Министерства лесного хозяйства Красноярского края, площадь пожаров достигает 626 гектаров, огонь охватил части Березовского, Нижнеингашского, Богучанского, Ирбейского, Сухобузимского, Большемуртинского районов и Пировского муниципального округа. Пожары тушат 180 человек и 19 единиц техники, сейчас соседним населенным пунктам ничто не угрожает.
За прошедшие сутки спасатели потушили 29 очагов возгорания.
Красноярск накрыла пылевая буря, сообщил мэр города Сергей Еремин.
«Скорость ветра — больше 20 метров в секунду! <...> По мнению специалистов, сильный ветер, открытый грунт и еще не засеянные сельхозполя в соседних районах сделали свое дело», — написал он.
Еремин попросил горожан не разводить костры и по возможности оставаться дома, не открывая окна.
Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, сейчас их сотрудники ездят по городу и осматривают объекты жизнеобеспечения, конструкции, деревья, линии электропередачи, светофоры, остановки и другую инфраструктуру, сообщил градоначальник. Еремин пообещал, что городские службы начнут ликвидировать последствия бури после того, как утихнет ветер.