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В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

По данным местных властей, огонь распространился из-за сильного ветра, сейчас в регионе действуют 10 очагов возгорания в семи районах и одном округе на площади в 626 гектаров. Красноярск накрыла пылевая буря

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Власти Красноярского края ввели в регионе режим ЧС из-за распространения лесных пожаров, говорится на сайте краевого правительства.

«Губернатор края Александр Усс провел экстренное заседание оперативного штаба МЧС в связи с усложнившимся погодными условиями. <> Cильный ветер вызвал крупные пожары в 10 территориях края. Скорость ветра в отдельных районах достигает 40 м/с», — сказано в сообщении.

Местное МЧС прогнозировало скорость ветра до 25 м/с, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Министерства лесного хозяйства Красноярского края, площадь пожаров достигает 626 гектаров, огонь охватил части Березовского, Нижнеингашского, Богучанского, Ирбейского, Сухобузимского, Большемуртинского районов и Пировского муниципального округа. Пожары тушат 180 человек и 19 единиц техники, сейчас соседним населенным пунктам ничто не угрожает.

За прошедшие сутки спасатели потушили 29 очагов возгорания.

Красноярск накрыла пылевая буря, сообщил мэр города Сергей Еремин.

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«Скорость ветра — больше 20 метров в секунду! <...> По мнению специалистов, сильный ветер, открытый грунт и еще не засеянные сельхозполя в соседних районах сделали свое дело», — написал он.

Еремин попросил горожан не разводить костры и по возможности оставаться дома, не открывая окна.

Песчаная буря в Персидском заливе. Видео
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Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, сейчас их сотрудники ездят по городу и осматривают объекты жизнеобеспечения, конструкции, деревья, линии электропередачи, светофоры, остановки и другую инфраструктуру, сообщил градоначальник. Еремин пообещал, что городские службы начнут ликвидировать последствия бури после того, как утихнет ветер.

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Татьяна Зыкина
Красноярск буря пыль лесные пожары режим ЧС
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