Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Президент России Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и.о. главы МЧС Александра Чуприяна и дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также потерявшим жилье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — сказал он.

Кроме того, Путин поручил Чуприяну принять меры для оказания помощи родным и близкими погибших и тем, кто потерял жилье.

Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали 350 сооружений, рассказали РБК в администрации региона. Известно о пяти погибших, следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы. В последнем, по информации ведомства, горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома. В регионе введен режим ЧС.

По словам заместителя губернатора края, руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, в настоящее время ситуация борьбы с пожарами стабилизировалась. В регионе создан оперативный штаб для помощи пострадавшим и ликвидации возгорания.