Власти Красноярского края заявили о стабилизации ситуации с пожарами

Фото: МЧС России

Ситуация в борьбе с лесными пожарами, которые охватили Красноярский край, стабилизировалась, угрозы населенным пунктам нет. Об этом РБК сообщил первый заместитель губернатора края, руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

«С точки зрения борьбы непосредственно с пожарами сейчас ситуация стабилизирована. Нет угрозы ни одному из населенных пунктов. Но никто не расслабляется, поскольку, к сожалению, прогноз погоды остается неблагоприятным», — сказал он.

По словам Пономаренко, в регионе действует круглосуточный оперативный штаб, в работе которого принимают участие сотрудники органов министерства по чрезвычайным ситуациям, региональные органы власти, прокуратура, УВД и главы муниципальных образований.

Пономаренко подтвердил сообщение Рослесхоза о 350 сгоревших домах. По его словам, скорость ветра в регионе составляет 30 м/с, температура воздуха достигает 28 градусов.

Пострадавшие эвакуированы, для них организовано горячее питание, вещи, в ближайшее время будет выплачена материальная помощь «в каком-то объеме». Некоторые пострадавшие разместились у своих родственников. Централизованным размещением пострадавших занимается региональное министерство социальной политики.

«Сейчас основной объем работ связан с оказанием помощи тем семьям, которые пострадали в результате пожаров. Губернатором дано поручение правительству края разработать меры поддержки, в том числе по восстановлению жилья, тем семьям, которые остаются без возможности где-то жить», — заявил Пономаренко. При этом в администрации отметили, что имущество большинства пострадавших не было застраховано.

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Всего в регионе зафиксировали 24 лесных пожара на площади 700 га. Для тушения привлечены 100 единиц техники. По данным МЧС, пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы. В последнем, по информации ведомства, горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома. В регионе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).