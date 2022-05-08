За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров

Российские спасатели ликвидировали 175 лесных пожаров на площади 7 083 га за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны, передает ТАСС.

Еще 89 пожаров на площади 13 638 га остаются действующими. Среди них более 6,3 тыс. га леса в Курганской области, более 2 тыс. га в Алтайском крае.

Леса также горят в Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях, Иркутской, Амурской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, республиках Хакасия, Тыва, Бурятия.

В тушении пожаров участвуют 5 259 человек, 1 291 единица техники и 18 воздушных судов. Еще 49 воздушных судов мониторят обстановку.

Накануне пожарные ликвидировали 157 лесных пожаров на площади 12 030 га в 25 регионах, в том числе, московской и ленинградской областях. В 16 регионах пожары возникали из-за перехода огня с земель сельхозназначения. На тот момент работы по тушению 58 пожаров в на площади 11 288 га проводились еще в 14 субъектах

В Курганской, Омской, Иркутской областях, Красноярском крае и в одном из муниципальных образований Хакасии введен режим ЧС. Еще в 47 регионах действует особый противопожарный режим.

Читайте на РБК Pro Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить Инструкции Pro Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Статьи Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки Инструкции

6 мая в пригороде столицы республики Абакана огонь охватил 225 га в районе горы Самохвал, где находятся дачные поселки. Пострадали 1920 дачных участков. В тот же день в

