СК возбудил дело после гибели людей из-за пожаров в Красноярском крае

Фото: Следственный комитет РФ

Из-за гибели пяти человек в результате пожаров в 16 населенных пунктах Красноярского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) по региону.

«По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на четыре года.

Тела погибших обнаружили в частных домах по улице Октябрьской села Никольск Шарыповского района и в селе Талажанка Казачинского района. По предварительным данным, погибли двое мужчин и две женщины. Пол еще одного погибшего неизвестен. Ранее в МЧС по Красноярскому краю сообщили, что среди погибших есть два ребенка.

Кроме упомянутых населенных пунктов пожары также затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы. В последнем, по информации ведомства, горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома.

Всего, заявили в МЧС, загорелись порядка 200 строений. Региональные власти запросили помощь в борьбе с пожарами у соседних регионов, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. В прокуратуре края считают, что пожары начались из-за возгорания сухой травы и замыкания электропроводки. Ранее власти региона ввели режим ЧС.