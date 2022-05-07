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Рослесхоз сообщил о 350 сгоревших домах в Красноярском крае

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Триста пятьдесят домов сгорело в населенных пунктах Красноярского края из-за замыканий на подстанциях и линиях электропередачи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром [с порывами] более 25 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что огонь с нескольких населенных пунктов перешел в лес, отметив, что возгорания были оперативно локализованы.

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Фото:Следственный комитет РФ

По данным Рослесхоза, в настоящее время 400 лесных пожарных ликвидируют 24 лесных пожара на площади 700 га. Для тушения привлечены 100 единиц техники. Перехода огня из лесов в населенные пункты «не допущено».

«Мобилизовано около 1000 лесных пожарных регионального лесопожарного центра, они оказывают поддержку в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в населенных пунктах», — добавили в ведомстве.

Ранее региональные власти сообщали о пожарах в 200 строениях в 16 населенных пунктах. По данным МЧС, пожары затронули Большеулуйский, Ачинский, Боготольский, Уярский, Рыбинский, Козульский и Большемуртинский районы. В последнем, по информации ведомства, горит детский сад. Во всех перечисленных районах, кроме Козульского, горят здания, в том числе жилые дома. В регионе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).

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