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«РИА Новости» узнало о предложении обмена людей с «Азовстали» на продукты

Завод&nbsp;&laquo;Азовсталь&raquo;
Завод «Азовсталь» (Фото: Victor / XinHua / Global Look Press )

Бойцы батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) и представители Службы безопасности Украины предложили обменять гражданских, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на еду и лекарства, сообщает «РИА новости» со ссылкой на неназванного представителя штаба операции по «освобождению предприятия».

«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», — сказал собеседник агентства.

Ранее «РИА Новости», так же со ссылкой на представителя штаба, указывало, что в подземных помещениях комбината «Азовсталь» могут находиться еще более 200 мирных граждан.

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Завод &laquo;Азовсталь&raquo;

5, 6 и 7 мая российские военные в дневное время будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» как в направлении России, так и в направлении Украины, заявили накануне, 4 мая, в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию (МКШ). По этим коридорам смогут эвакуироваться «гражданские лица (рабочий персонал, женщины и дети)», уточнили в штабе.

Ранее российское Минобороны называло сообщения о нахождении на комбинате мирных жителей «информационным вбросом». Позднее сообщения о выходе с территории «Азовстали» или близлежащих домов гражданских стали появляться в российских государственных СМИ. 1 мая российское министерство заявило об эвакуации накануне из близлежащих районов 46 человек, а 1–2 мая с территории завода — 126 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая сообщил, что с «Азовстали» эвакуировали около ста мирных жителей. Он указывал, что вывод гражданских с территории комбината продолжится.

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Азовсталь обмен Мариуполь Военная операция на Украине
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