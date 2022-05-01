Зеленский анонсировал продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали»

Зеленский: эвакуация с «Азовстали» в Мариуполе продолжится 2 мая в 8:00

Мирных граждан продолжат выводить с «Азовстали» утром 2 мая, начало запланировано на восемь утра, рассказал Зеленский. Ранее он сообщил о ста эвакуированных с завода гражданских. В эвакуации участвуют сотрудники Красного креста

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

1 мая началась эвакуация мирных граждан с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, их продолжат выводить на следующий день, 2 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Оно опубликовано в Telegram.

«Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра», — сказал украинский президент.

Зеленский также указал, что организация гуманитарных коридоров стала одним из элементов процесса переговоров. «[Процесс переговоров] продолжается. Он очень сложный, и тем не менее», — отметил он. По его словам, власти Украины эвакуировали из зоны боевых действий более 350 тыс. человек.

В Красном кресте сообщили об участии своих сотрудников и ООН в процессе эвакуации мирных жителей в сторону Запорожья. «Колонна автобусов и машин скорой помощи выехала на место 29 апреля и, преодолев расстояние в 230 км, в субботу утром по местному времени прибыла к металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе», — говорится на сайте организации.

Ранее вечером Зеленский сообщил, что с территории «Азовстали» удалось эвакуировать первую группу мирных граждан, в нее вошли около ста человек, их доставили в Запорожье.

В Минобороны России сообщили об эвакуации 80 мирных граждан с мариупольского комбината «благодаря инициативе президента России Владимира Путина». Для процесса эвакуации организовали гуманитарный коридор и установили режим тишины, людей эвакуировали в Безыменное в Донецкой народной республике. «Эвакуированные российскими военнослужащими с завода «Азовсталь» гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста», — добавили в российском министерстве.

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В конце апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук попросила генсека ООН Антониу Гуттериша стать инициатором и гарантом эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В Киеве также призвали, чтобы в гуманитарной колонне были представители ООН и Красного креста.

Гуттериш предложил российскому президенту посредничество ООН и красного креста во время личной встречи день спустя, 26 апреля. В организации указали, Путин согласился с этой инициативой. На следующий день в ООН рассказали о подготовке специальной команды, которая займется координацией эвакуации.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий почти с самого начала военной операции России на Украине, которая проводится с 24 февраля. В конце марта глава Чечени Рамзан Кадыров заявил о начале штурма города, к середине апреля он отчитался об установлении российскими силами контроля над 98% Мариуполя. Минобороны России 13 апреля сообщило об окружении оставшихся военных из «подразделений украинских войск и нацистов». Спустя около недели, 21 апреля, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии города.