Военная операция на Украине , 01 мая, 17:59
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Зеленский сообщил об эвакуации около 100 мирных жителей с «Азовстали»
Около 100 гражданских лиц вывели с территории металлургического комбината «Азовсталь», сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
«Началась эвакуация гражданских из «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье», — написал он.
Украинская сторона продолжает работу с представителями ООН по эвакуации оставшихся граждан.
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