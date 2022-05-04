Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали»

Из-за действий батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) на заводе «Азовсталь» вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и сотни раненых, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <...> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — обратился Кадыров к скрывающемуся на «Азовстали» командиру «Азова».

Ранее в Минобороны России сообщили о занятии ВСУ огневых позиций на «Азовстали» во время режима тишины, установленного для эвакуации гражданских лиц. В ведомстве указали, что военные ДНР и России приступили к уничтожению этих позиций.

Эвакуация гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» стала одной из главных тем встречи генсека ООН Антониу Гуттериша с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Власти Украины попросили Гуттериша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, тот предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

30 апреля российское Минобороны сообщило об эвакуации с «Азовстали» 46 человек. На следующий день, 1 мая, с комбината вывели 80 мирных жителей, еще через сутки — более 120.

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Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что на «Азовстали» находится около 1 тыс. человек и около 500 раненых военных. Она потребовала от России срочно открыть гуманитарный коридор. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина прекратит переговоры, если Россия не позволит эвакуировать людей из Мариуполя.