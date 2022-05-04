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Россия объявила о трех днях открытых гумкоридоров с «Азовстали»

Гумкоридоры будут работать 5-7 мая с 8 до 18:00. Гражданским лицам позволят эвакуироваться как в сторону России, так и в сторону Украины
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В дневное время 5, 6 и 7 мая российские военные будут открывать гуманитарные коридоры с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию (МКШ).

«Вооруженные Силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти», — говорится в сообщении.

В МКШ отметили, что в эти периоды военные России и Донецкой народной республики «в одностороннем порядке» прекратят боевые действия и отведут войска, чтобы обеспечить выход мирных жителей как в сторону России, так и в сторону Украины.

Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали»
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Завод &laquo;Азовсталь&raquo;

Завод «Азовсталь» остался единственным местом в Мариуполе, которое находится под контролем Вооруженных сил Украины. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя с оговоркой, что на «завершение работы на «Азовстали» российской армии требуется около трех-четырех дней. Путин приказал отменить штурм завода.

Минобороны с середины апреля открывает гуманитарные коридоры для эвакуации с «Азовстали». Ранее ведомство указывало, что воспользоваться коридорами могут украинские военнослужащие и «боевики националистических формирований», добровольно сложившие оружие. Сообщения украинских СМИ о том, что на «Азовстали» находится «большое количество мирного населения» военное ведомство называло «информационным вбросом».

Зеленский анонсировал продолжение эвакуации гражданских с «Азовстали»
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В конце апреля-начале мая Минобороны сообщало, что с территории завода вышли более 200 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эвакуация людей с «Азовстали» началась 1 мая, в этот день, по его данным, оттуда вышли около 100 человек. В Красном Кресте сообщили, что эвакуация проводится с участием их сотрудников, а также ООН.

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