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«РИА Новости» узнало о 200 людях, находящихся в бункерах «Азовстали»

Еще более 200 мирных граждан могут находиться в подземных помещениях металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил «РИА Новости» неназванный представитель штаба операции по освобождению предприятия.

«В подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» (признан в России экстремистским и запрещен. - РБК) могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — рассказал источник агентства, отметив, что ранее с территории завода удалось эвакуировать более сотни мирных жителей.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» стала одной из главных тем встречи генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Власти Украины попросили Гуттериша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, тот предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

30 апреля Минобороны России сообщило об эвакуации с территории комбината 46 человек, на следующий день, 1 мая, — 80 мирных жителей, еще через сутки — более 120.

3 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что из-за действий батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) на «Азовстали» вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и сотни раненых.

На следующий день в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию (МКШ) сообщили, что в дневное время 5, 6 и 7 мая российские военные будут открывать гуманитарные коридоры с территории завода «Азовсталь». В штабе отметили, что в эти периоды военные России и Донецкой народной республики «в одностороннем порядке» прекратят боевые действия и отведут войска, чтобы обеспечить выход мирных жителей как в сторону России, так и в сторону Украины.

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