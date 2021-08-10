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Власти исключили внешнее воздействие при аварии в больнице в Осетии

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло исключил внешнее воздействие на трубу для подачи кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где ранее из-за прорыва погибли пациенты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы ее (трубу для подачи кислорода — РБК) сегодня осматривали, она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему произошел [прорыв]. Труба порвана была в разные стороны <...> Внешнего воздействия на эту трубу не было», — сказал он.

По его словам, авария произошла на магистральной трубе, которая располагалась под землей на глубине 1,5 м. Он также отметил, что резервная линия подачи кислорода на момент аварии не была готова, ее развернули с задержкой.

Во владикавказской больнице упало давление подачи кислорода
Общество
Фото:Ольга Смольская / ТАСС

9 августа в клинической больнице во Владикавказе в результате прорыва кислородной трубы погибли минимум девять человек. В Минздраве уточняли, что погибшие пациенты находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После аварии в больнице наладили временную подачу кислорода, подключив пациентов к резервным баллонам. Всего в реанимационном отделении находился 71 пациент.

Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, авария произошла из-за системного сбоя. Меняйло, в свою очередь, также заявил о халатности должностных лиц.

Через день стало известно еще о двух погибших, однако глава региона тогда опроверг связь новых смертей с аварией в системе подачи кислорода.

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Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Главврача Владимира Плиева задержали.

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