Власти исключили внешнее воздействие при аварии в больнице в Осетии

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло исключил внешнее воздействие на трубу для подачи кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где ранее из-за прорыва погибли пациенты. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы ее (трубу для подачи кислорода — РБК) сегодня осматривали, она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему произошел [прорыв]. Труба порвана была в разные стороны <...> Внешнего воздействия на эту трубу не было», — сказал он.

По его словам, авария произошла на магистральной трубе, которая располагалась под землей на глубине 1,5 м. Он также отметил, что резервная линия подачи кислорода на момент аварии не была готова, ее развернули с задержкой.

9 августа в клинической больнице во Владикавказе в результате прорыва кислородной трубы погибли минимум девять человек. В Минздраве уточняли, что погибшие пациенты находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После аварии в больнице наладили временную подачу кислорода, подключив пациентов к резервным баллонам. Всего в реанимационном отделении находился 71 пациент.