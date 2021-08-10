Власти отвергли связь двух смертей во Владикавказе с подачей кислорода

Смерть двух пациентов в республиканской больнице Владикавказа не связана с аварией на линии подачи кислорода, которая произошла накануне, заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Смерть еще двух пациентов в республиканской больнице во Владикавказе никак не связана с аварией в системе подачи кислорода, которая произошла 9 августа. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», — сказал Меняйло.

Ранее врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев сообщил, что еще два пациента скончались в больнице во Владикавказе, где в понедельник вечером произошла поломка кислородного оборудования. В результате аварии 9 августа девять пациентов не пережили перерыв в подаче кислорода.

Тебиев сообщил, что в пострадавшую от аварии больницу уже завезли 15 т кислорода из соседних регионов.

«Вчера была поставка из трех регионов. Спасибо коллегам. Это Ставропольский край, КБР, Краснодарский край. В общей сложности нам завезли 15 т жидкого кислорода, необходимого для лечения пациентов. Это необходимый объем на 1,5 суток», — сказал врио министра.