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Власти отвергли связь двух смертей во Владикавказе с подачей кислорода

Смерть двух пациентов в республиканской больнице Владикавказа не связана с аварией на линии подачи кислорода, которая произошла накануне, заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Смерть еще двух пациентов в республиканской больнице во Владикавказе никак не связана с аварией в системе подачи кислорода, которая произошла 9 августа. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», — сказал Меняйло.

Ранее врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев сообщил, что еще два пациента скончались в больнице во Владикавказе, где в понедельник вечером произошла поломка кислородного оборудования. В результате аварии 9 августа девять пациентов не пережили перерыв в подаче кислорода.

Тебиев сообщил, что в пострадавшую от аварии больницу уже завезли 15 т кислорода из соседних регионов.

«Вчера была поставка из трех регионов. Спасибо коллегам. Это Ставропольский край, КБР, Краснодарский край. В общей сложности нам завезли 15 т жидкого кислорода, необходимого для лечения пациентов. Это необходимый объем на 1,5 суток», — сказал врио министра.

В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Авария в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где прорвало кислородную трубу, привела к смерти девяти пациентов. Они находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 человек. Пациентов, нуждающихся в подаче кислорода, сотрудники больницы подключили к резервным баллонам.

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Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до десяти лет.

Дело взял под свой личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В ночь на 10 августа власти сообщили, что в больницу уже доставили 3 т кислорода из Кабардино-Балкарии, в ближайшее время поступят еще 8 т из Краснодара и 4 т из Ставропольского края.

После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода
Общество
Фото:Global Look Press

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Северная Осетия кислород Больница Сергей Меняйло
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После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода
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