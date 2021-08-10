После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода

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В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода ранее умерли девять пациентов, восстановили подачу кислорода для всех пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной Осетии в Telegram.

«Налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов», — сказано в сообщении правительства региона.

Прорыв кислородной трубы произошел в больнице 9 августа, погибли пациенты, которые находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В больнице сообщили, что остальных пациентов подключили к резервным баллонам, всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 пациент.

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Минздрав республики сообщил 10 августа, что в больницу привезли 3 т кислорода из города Прохладный в Кабардино-Балкарии, поступление еще 12 т ожидается в ближайшие дни — 4 т из Ставропольского края и 8 т из Краснодарского края.