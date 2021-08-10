После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 73,51 (+0,38) Инвестиции, 09 авг, 13:50
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 86,44 (-0,02) Инвестиции, 09 авг, 13:50
Toyota назвала российские цены на Land Cruiser 300 с дизельным мотором Авто, 11:33 СК завел дело на соратников Навального о финансировании экстремизма Политика, 11:33 Как понять, что подрядчик в интернет-рекламе вас обманывает — 4 схемы Pro, 11:32 Как вырасти из бизнеса «на коленке» за шесть недель РБК и Альфа-Банк, 11:31 Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки Общество, 11:28 Российский вратарь подписал рекордный в истории НХЛ контракт Спорт, 11:24 Второй альбом Билли Айлиш возглавил чарт Billboard 200 Стиль, 11:24 Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии Общество, 11:11 От турки до кофемашины: пять популярных методов заваривания кофе РБК и Siemens, 11:08 Китай отозвал посла из Литвы Политика, 11:07 Российский бронированный внедорожник выставили на продажу за ₽106 млн Авто, 11:02 В Новой Москве 16-летняя девушка без водительских прав погибла в ДТП Общество, 11:02 Почему растет спрос на облака: четыре ключевые трансформации бизнеса РБК и #CloudMTS, 10:45 Новый Land Cruiser 300 разбили в ДТП сразу после покупки. Фото Авто, 10:39
Общество ,  
0 

После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода ранее умерли девять пациентов, восстановили подачу кислорода для всех пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной Осетии в Telegram.

«Налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов», — сказано в сообщении правительства региона.

Прорыв кислородной трубы произошел в больнице 9 августа, погибли пациенты, которые находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В больнице сообщили, что остальных пациентов подключили к резервным баллонам, всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 пациент.

Video

Минздрав республики сообщил 10 августа, что в больницу привезли 3 т кислорода из города Прохладный в Кабардино-Балкарии, поступление еще 12 т ожидается в ближайшие дни — 4 т из Ставропольского края и 8 т из Краснодарского края.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.128). Максимальное наказание, предусмотренное законом по статье, — лишение свободы на срок до десяти лет. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование происшествия под личный контроль.

Также проверкой гибели пациентов займется региональное управление прокуратуры, на место инцидента выехал исполняющий обязанности прокурора Северной Осетии Илья Иванов. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, кислородное оборудование сломалось из-за «разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации».

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Владикавказ Северная Осетия Больница кислород гибель пациента
Материалы по теме
Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии
Бизнес
Власти опровергли смерти в ивановской больнице из-за нехватки кислорода
Общество
Главврач больницы в Подмосковье рассказал о сбое с подачей кислорода
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter