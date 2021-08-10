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Глава Северной Осетии назвал причины аварии в больнице Владикавказа

Въезд на территорию Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, где из-за поломки кислородной системы погибли пациенты с коронавирусом
Въезд на территорию Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, где из-за поломки кислородной системы погибли пациенты с коронавирусом (Фото: Ольга Смольская / ТАСС)

Авария в больнице Северной Осетии, в результате которой из-за недостатка кислорода погибли девять пациентов, произошла из-за технической недоработки и халатности должностных лиц. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба.

«Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц», — сказал Меняйло. Он также добавил, что будет проведена проверка не только правоохранительными органами, но и должностными лицами.

В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

9 августа в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе погибли девять человек. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако из-за прорыва кислородной трубы им не хватило кислорода. В региональном минздраве сообщили, что пациенты находились в крайне тяжелом состоянии.

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Позднее умерли еще два пациента, однако Меняйло заявил, что это не связано с аварией в системе подачи кислорода. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, авария произошла из-за системного сбоя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Главврач задержан.

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Сергей Меняйло Северная Осетия Больница кислород ИВЛ
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В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода
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Минздрав региона назвал причину аварии с ИВЛ в больнице Владикавказа
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В Осетии завели дело после гибели 9 пациентов из-за проблем с кислородом
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