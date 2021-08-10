Глава Северной Осетии назвал причины аварии в больнице Владикавказа

Въезд на территорию Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, где из-за поломки кислородной системы погибли пациенты с коронавирусом (Фото: Ольга Смольская / ТАСС)

Авария в больнице Северной Осетии, в результате которой из-за недостатка кислорода погибли девять пациентов, произошла из-за технической недоработки и халатности должностных лиц. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло на заседании оперативного штаба.

«Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц», — сказал Меняйло. Он также добавил, что будет проведена проверка не только правоохранительными органами, но и должностными лицами.

9 августа в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе погибли девять человек. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако из-за прорыва кислородной трубы им не хватило кислорода. В региональном минздраве сообщили, что пациенты находились в крайне тяжелом состоянии.

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