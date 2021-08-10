Главврача больницы во Владикавказе задержали после смерти пациентов

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Главный врач больницы во Владикавказе задержан в рамках дела о гибели пациентов, сообщил Следственный комитет. В больнице из-за неисправности оборудования для подачи медицинского кислорода в понедельник умерли девять пациентов, во вторник - еще двое, но причина новых смертей пока окончательно не установлено.

По версии следствия, 9 августа в Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе прорвало кислородную трубу, по которой кислород поступал в реанимацию, что привело к смерти пациентов. «В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», — сказали в СК.

На сайте лечебного учреждения указано, что главврачом является Владимир Плиев.

РБК направил запрос в администрацию Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи

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