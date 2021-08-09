В Осетии завели дело из-за гибели 9 пациентов из-за проблем с кислородом

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В Северной Осетии возбудили уголовное дело гибели девяти человек в больнице скорой помощи Владикавказа в результате поломки оборудования подачи кислорода. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что выясняют причину гибели девяти человек в больнице Владикавказа. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит причину трагедии в больнице скорой помощи Владикавказа, где из-за повреждения трубы с кислородом погибли пациенты», — говорится в сообщении.

Ранее в клинической больнице скорой помощи Владикавказа кислорода прорвало кислородную трубу, девять пациентов погибли. В минздраве республики сообщили РБК, что пациенты находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. В пресс-службе ведомства уточнили, что в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 человек

Оборудование, которое подавало пациентам кислород, сломалось вследствие «разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло заявил, что считать, что девять человек погибли именно из-за аварии, преждевременно, так как их легкие были поражены на 90%.