Общество , 09 авг, 20:08
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В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода
В одной из больниц Северной Осетии девять человек умерли из-за прорыва кислородной трубы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Северной Осетии.
«Произошел прорыв кислородной трубы, оперативно поломка обнаружена, все службы работают над устранением. К сожалению, на данный момент 9 пациентов скончались. Они находились в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ. Подача кислорода для остальных пациентов налажена, они сразу же были обеспечены кислородом через резервные баллоны. Следим за состоянием каждого пациента пристально», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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