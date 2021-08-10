Во владикавказской больнице упало давление подачи кислорода

Фото: Ольга Смольская / ТАСС

В ходе проведения восстановительных работ давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе снова упало, подключены резервные системы. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«Давление подачи кислорода снизилось, подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что состояние пациентов больницы стабильное. В учреждении продолжаются работы по оптимизации системы, на месте находятся экстренные службы. «На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные», — добавили там.

По словам глава республики Сергея Меняйло, восстановительные работы займут несколько часов. «Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало. Мы сейчас поддерживаем необходимое давление, в течение двух часов сделаем основную магистраль», — отметил он.