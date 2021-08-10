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Во владикавказской больнице упало давление подачи кислорода

Фото: Ольга Смольская / ТАСС
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

В ходе проведения восстановительных работ давление кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе снова упало, подключены резервные системы. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«Давление подачи кислорода снизилось, подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что состояние пациентов больницы стабильное. В учреждении продолжаются работы по оптимизации системы, на месте находятся экстренные службы. «На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные», — добавили там.

По словам глава республики Сергея Меняйло, восстановительные работы займут несколько часов. «Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало. Мы сейчас поддерживаем необходимое давление, в течение двух часов сделаем основную магистраль», — отметил он.

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9 августа в клинической больнице во Владикавказе в результате прорыва кислородной трубы погибли девять человек. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако из-за аварии им не хватило кислорода. В региональном Минздраве уточняли, что пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. На следующий день стало известно еще о двух смертях, но связаны ли они напрямую с аварией, окончательно не установлено.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, авария произошла из-за системного сбоя. Меняйло, в свою очередь, также заявил о халатности должностных лиц.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Главврача Владимира Плиева задержали.

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