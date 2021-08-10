Минздрав региона назвал причину аварии с ИВЛ в больнице Владикавказа

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К аварии на линии обеспечения кислородом пациентов на ИВЛ в больнице Владикавказа привел системный сбой. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — сказал он в беседе с агентством.

Накануне в городской больнице скорой помощи случилась авария на линии подачи кислорода. 9 августа около 17:15 произошел прорыв трубы кислородной системы. После аварии минздрав региона сообщил о смерти девяти пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. Все погибшие были «в крайне тяжелом состоянии».

Позднее стало известно о смерти еще двух пациентов больницы, однако врио главы республики Сергей Меняйло опроверг связь новых смертей с аварией на линии подачи кислорода. По его словам, они умерли ночью, «им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое».

После аварии в больнице уже наладили резервную подачу кислорода, подключив пациентов к резервным баллонам. Всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 пациент.

