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Минздрав региона назвал причину аварии с ИВЛ в больнице Владикавказа

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

К аварии на линии обеспечения кислородом пациентов на ИВЛ в больнице Владикавказа привел системный сбой. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — сказал он в беседе с агентством.

Накануне в городской больнице скорой помощи случилась авария на линии подачи кислорода. 9 августа около 17:15 произошел прорыв трубы кислородной системы. После аварии минздрав региона сообщил о смерти девяти пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. Все погибшие были «в крайне тяжелом состоянии».

Позднее стало известно о смерти еще двух пациентов больницы, однако врио главы республики Сергей Меняйло опроверг связь новых смертей с аварией на линии подачи кислорода. По его словам, они умерли ночью, «им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое».

После аварии в больнице уже наладили резервную подачу кислорода, подключив пациентов к резервным баллонам. Всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 пациент.

После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода
Общество
Фото:Global Look Press

После аварии в больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

В пресс-службе Южного военного округа сообщили РБК, что военнослужащие из Моздока доставили газообразный кислород в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владикавказа и уже приступили к перекачке полутора тонн газообразного кислорода в накопители лечебного учреждения. Этот кислород предназначался для зарядки бортовых систем военных самолетов.

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Ранее в республиканскую клиническую больницу Владикавказа уже завезли 15 т кислорода из соседних регионов, сообщал Тебиев. Поставки велись из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. По словам Тебиева, этого объема должно было хватить на 1,5 суток.

Северная Осетия Владикавказ ИВЛ авария COVID-19
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После гибели 9 человек в больнице Владикавказа наладили подачу кислорода
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Власти назвали сроки подачи кислорода в больнице Владикавказа
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