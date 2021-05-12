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Общество ,  
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Голикова сочла делом ближайшего будущего открытие полетов в новые страны

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия вскоре откроет авиасообщение с некоторыми странами, считает вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Вице-премьер рассказала журналистам, что «достаточно большое» число зарубежных государств предлагают России открыть авиационное сообщение, в их числе — европейские страны.

«По мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах будем открываться. <...> Это дело ближайшего будущего», — уточнила она.

Голикова отметила, что власти внимательно отслеживают ситуацию с COVID-19 по всему миру. Она напомнила, что есть специальные критерии, которыми руководствуются российские власти, когда принимают такие решения.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее источники РБК сообщили, что в оперштабе, работой которого руководит Голикова, Роспотребнадзору, Росавиации и МИДу России поручили оценить возможность возобновления рейсов в страны Евросоюза. В соответствии с поручением вице-премьера ведомства оценят перспективы возобновления авиасообщения с такими странами, как Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша и Португалия.

27 марта 2020 года Россия на неопределенный срок приостановила международное авиасообщение с другими странами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако позже некоторые из ограничений были сняты.

Так, с 1 августа 2020 года полеты разрешили в Турцию, Танзанию и Великобританию, а затем в Киргизию, Белоруссию, Казахстан и Южную Корею.
В январе этого года у россиян появилась возможность посещать Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. К февралю Россия открыла авиаперелеты в Грецию и Сингапур, а также в Армению и Азербайджан, а в апреле опять ограничила посещение Турции и Танзании из-за распространения COVID-19.

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В апреле 2021 года Россия также сняла ограничения на полеты в Египет, на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Татьяна Голикова авиасообщение Россия туристы
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