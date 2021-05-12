Голикова сочла делом ближайшего будущего открытие полетов в новые страны

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Россия вскоре откроет авиасообщение с некоторыми странами, считает вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Вице-премьер рассказала журналистам, что «достаточно большое» число зарубежных государств предлагают России открыть авиационное сообщение, в их числе — европейские страны.

«По мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах будем открываться. <...> Это дело ближайшего будущего», — уточнила она.

Голикова отметила, что власти внимательно отслеживают ситуацию с COVID-19 по всему миру. Она напомнила, что есть специальные критерии, которыми руководствуются российские власти, когда принимают такие решения.

Ранее источники РБК сообщили, что в оперштабе, работой которого руководит Голикова, Роспотребнадзору, Росавиации и МИДу России поручили оценить возможность возобновления рейсов в страны Евросоюза. В соответствии с поручением вице-премьера ведомства оценят перспективы возобновления авиасообщения с такими странами, как Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша и Португалия.