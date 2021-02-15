Россия возобновила полеты еще в две страны

Летать в Армению смогут туристы, у которых есть на руках отрицательный тест на коронавирус. В Азербайджан летать пока можно с ограничениями. Неделей ранее, 8 февраля, полеты из России разрешили в Грецию и Сингапур

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном на взаимной основе. Это следует из решения правительства, опубликованного на его сайте.

Начиная с 15 февраля самолеты совершают четыре рейса каждую неделю по маршруту Москва — Ереван и дважды в неделю летают из Москвы в Баку и обратно. Решение об открытии воздушных границ между странами принималось по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Попасть в Армению можно как сухопутным, так и воздушным путем. Страна открыта для туристов. По прибытии в страну необходимо иметь ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа, уточняется на сайте МИД Армении. Сертификат о прохождении теста может быть на русском, армянском или английском языках. Анализ можно сдать и в аэропорту, но для этого нужно уйти на самоизоляцию.

Гражданам Армении для выезда в Россию также необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.