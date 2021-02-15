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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновила полеты еще в две страны

Летать в Армению смогут туристы, у которых есть на руках отрицательный тест на коронавирус. В Азербайджан летать пока можно с ограничениями. Неделей ранее, 8 февраля, полеты из России разрешили в Грецию и Сингапур
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном на взаимной основе. Это следует из решения правительства, опубликованного на его сайте.

Начиная с 15 февраля самолеты совершают четыре рейса каждую неделю по маршруту Москва — Ереван и дважды в неделю летают из Москвы в Баку и обратно. Решение об открытии воздушных границ между странами принималось по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами
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Фото:Павел Кассин / ТАСС

Попасть в Армению можно как сухопутным, так и воздушным путем. Страна открыта для туристов. По прибытии в страну необходимо иметь ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа, уточняется на сайте МИД Армении. Сертификат о прохождении теста может быть на русском, армянском или английском языках. Анализ можно сдать и в аэропорту, но для этого нужно уйти на самоизоляцию.

Гражданам Армении для выезда в Россию также необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.

Въезжать в Азербайджан сейчас могут россияне, которые учатся, работают в Азербайджане или имеют близких родственников среди азербайджанцев, следует из информации, опубликованной на сайте МИД России.

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Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Постепенное снятие ограничений после второй волны COVID-19 началось летом. Первые рейсы из России были запущены в Турцию, Великобританию, Танзанию. В сентябре авиасообщение наладилось с Киргизией, Белоруссией, Казахстаном и Южной Кореей.

С 27 января у определенных групп граждан появилась возможность совершить авиаперелет в Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар. С 8 февраля пассажирские полеты из России разрешили в Грецию и Сингапур. Авиасообщение с Великобританией было прервано 22 декабря из-за угрозы распространения нового «британского» штамма коронавируса. Ограничения пока действуют до 16 февраля.

Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов, например Санкт-Петербурга. В начале в список таких городов вошли Кемерово, Петропавловск-Камчатский, Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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