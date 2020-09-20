Мишустин распорядился открыть авиасообщение с четырьмя странами

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщение с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

О скором возобновлении рейсов в эти четыре страны 18 сентября сообщал оперативный штаб по борьбе коронавирусом. С 21 сентября восстанавливается авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в Южную Корею запустят чуть позже — 27 сентября.

Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивские острова.

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