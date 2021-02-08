Россия возобновила полеты еще в две страны

Рейсы разрешены в Грецию и Сингапур с 8 февраля из Москвы. Однако в обоих государствах сохраняются ограничения на въезд, например, в Грецию могут въезжать не более 500 россиян в неделю

Салоники, Греция (Фото: Dimitris Tosidis / EPA / ТАСС)

С 8 февраля россияне могут улететь еще в две страны — Грецию и Сингапур. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 28 января.

Было решено, что эпидемиологическая обстановка в этих странах позволяет возобновить с ними авиасообщение.

Рейсы будут выполняться из Москвы: в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

При этом в Греции сохраняются ограничения на въезд россиян — страна ограничила число въезжающих из России 500 в неделю. У них должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых обозначено их место проживания в стране. Ограничения действуют с сентября, они неоднократно продлевались. Последний раз их продлили 6 февраля, до 22 февраля.