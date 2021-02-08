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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновила полеты еще в две страны

Рейсы разрешены в Грецию и Сингапур с 8 февраля из Москвы. Однако в обоих государствах сохраняются ограничения на въезд, например, в Грецию могут въезжать не более 500 россиян в неделю
Салоники, Греция
Салоники, Греция (Фото: Dimitris Tosidis / EPA / ТАСС)

С 8 февраля россияне могут улететь еще в две страны — Грецию и Сингапур. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 28 января.

Было решено, что эпидемиологическая обстановка в этих странах позволяет возобновить с ними авиасообщение.

Рейсы будут выполняться из Москвы: в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

При этом в Греции сохраняются ограничения на въезд россиян — страна ограничила число въезжающих из России 500 в неделю. У них должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых обозначено их место проживания в стране. Ограничения действуют с сентября, они неоднократно продлевались. Последний раз их продлили 6 февраля, до 22 февраля.

Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Общество
Сингапурский аэропорт Чанги

Сингапур также установил достаточно жесткие правила для въезда иностранцев. В середине декабря он запустил инициативу Connect@Singapore для того, чтобы «вновь открыть границы контролируемым и безопасным путем».

В рамках инициативы въезд в город-государство разрешен ограниченному числу путешествующих в целях бизнеса, по официальным поводам или по вопросам, имеющим большую экономическую важность. Таким иностранцам разрешен въезд в страну на срок не более 14 дней при условии наличия отрицательного теста на коронавирус. Путешественникам разрешат проживать в специально подготовленных для этого гостиницах, они также должны будут проходить медицинские обследования и тесты на антигены.

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В конце января Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, однако в них сохраняются ограничения на въезд туристов и посещение стран разрешено только отдельным категориям граждан.

Автор
Мария Лисицына
Греция Сингапур авиасообщение коронавирус
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