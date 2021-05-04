Посол Турции заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Турция с учетом развития эпидемической ситуации готовится к возобновлению авиарейсов с Россией с 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар, передает ТАСС.

Самсар объяснил, что количество заразившихся COVID-19 в стране пытаются нормализовать с помощью вакцинации населения и введения карантина.

По словам посла, количество заболевших за сутки, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам.

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с российскими инстанциями на всех уровнях», — сказал Самсар.