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Посол Турции заявил о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Турция с учетом развития эпидемической ситуации готовится к возобновлению авиарейсов с Россией с 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар, передает ТАСС.

Самсар объяснил, что количество заразившихся COVID-19 в стране пытаются нормализовать с помощью вакцинации населения и введения карантина.

По словам посла, количество заболевших за сутки, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам.

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с российскими инстанциями на всех уровнях», — сказал Самсар.

Авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено с 15 апреля. Исключение коснулось двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила эту меру резким ухудшением эпидемической ситуации в Турции, где число заражений COVID-19 на 100 тыс. населения в десять раз превысило российский показатель.

Власти Турции решили ужесточить локдаун
Общество
Фото:Hakan Akgun / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Власти Турции решили ужесточить локдаун: с 7 мая в магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, к введенному ранее ограничению на продажу алкоголя добавился запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

О введении локдауна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 26 апреля. Предполагается, что локдаун продлится до 17 мая.

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Источник: JHU
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Посольство Турции авиасообщение с Турцией Турция коронавирус COVID-19
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