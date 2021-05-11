Потерявшийся в лесу глава омского минздрава вернулся к работе

Александр Мураховский (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, которого несколько суток искали в лесу, приступил к исполнению рабочих обязанностей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«Александр Григорьевич приступил к исполнению своих обязанностей. Утром ему доложили о текущей обстановке», — сказано в сообщении.

Министра также ввели в курс дела по текущей ситуации с эпидемиологической обстановкой и промежуточных итогах вакцинации от COVID-19 в области.

Как пояснили в министерстве, несмотря на хорошее самочувствие, Мураховского его все же направили на осмотр к врачам узкого профиля. Представитель ведомства уточнил, что он пройдет обследование амбулаторно, а работа министерства протекает в штатном режиме.