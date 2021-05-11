Потерявшийся в лесу глава омского минздрава вернулся к работе

Глава областного минздрава Александр Мураховский уехал охотиться в лес на квадроцикле 7 мая и перестал выходить на связь, а уже через день начались его активные поиски. В поисках Мураховского были задействованы около ста сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС, а также местные жители и волонтеры поисковых отрядов.
Сначала удалось найти квадроцикл пропавшего в 6,5 км от охотбазы, а уже 10 мая министр вышел из леса в районе села Баслы. В пресс-службе правительства Омской области РБК сообщали, что его состояние оценивается как «нормальное», а сам он проходит обследование в районной больнице.
Позже Мухаровский извинился за испорченный праздник 9 мая и назвал случившееся несчастным случаем. «Вы знаете, я считаю, что произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса», — сказал он.
Мураховского назначили на пост главы минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он занимал пост главврача больницы скорой помощи № 1, в которую в августе 2020 года доставили оппозиционера Алексея Навального с подозрением на отравление.
Позже Мураховский выступил с заявлением о том, что оппозиционер не был отравлен. По его словам, оппозиционер мог почувствовать себя плохо из-за нарушения обмена веществ, которое, в свою очередь, могло быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови.
После обращения жены Навального к президенту России оппозиционера разрешили вывезти на лечение в берлинскую клинику «Шарите». После обследования немецкие специалисты заявили, что выявили у него признаки отравления веществом из группы «Новичок».
Кремль неоднократно называл обвинения в отравлении оппозиционера бездоказательными. «Это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.