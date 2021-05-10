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Дело Навального ,  
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В Омской области возобновили поиски пропавшего в лесу министра

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего в лесу, возобновились после перерыва на ночь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Поиски возобновились», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщали агентству в УМВД, в поисках чиновника участвуют сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы, местные жители, а также волонтеры из отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас». Помимо этого в поисковой операции задействованы вертолет и беспилотники.

Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лес, и связь с ним прервалась. Знакомые сначала пытались найти его сами, но 8 мая обратились в полицию.

Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный
Общество
Александр Мураховский

В областном УМВД сообщали, что в поисках Мураховского были задействованы около 100 сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС. В ведомстве уточняли, что в результате поисковых мероприятий в 6,5 км от охотбазы удалось найти квадроцикл пропавшего.

Вечером 9 мая РЕН ТВ и Telegram-канал Baza сообщили, что пропавшего министра нашли живым, однако в полиции эту информацию опровергли. Позже в УМВД отметили, что приостанавливают поиски до утра.

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На пост главы Минздрава Омской области Мураховский был назначен в ноябре 2020 года. Ранее он занимал пост главврача больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года доставили оппозиционера Алексея Навального — самолет с оппозиционером, летевший в Москву, экстренно посадили в Омске. После того как политик поступил в клинику, главврач заявил, что оппозиционер не был отравлен. Из омской больницы Навального в состоянии комы доставили в Германию, где 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом. В Москве неоднократно заявляли, что до отправки в Берлин следов отравляющих веществ в организме Навального обнаружено не было.

Омская область поисковая операция министр
Материалы по теме
Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный
Общество
Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава приостановили до утра
Общество
СМИ сообщили об обнаружении пропавшего чиновника в Омской области
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