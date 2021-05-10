В Омской области возобновили поиски пропавшего в лесу министра

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего в лесу, возобновились после перерыва на ночь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Поиски возобновились», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщали агентству в УМВД, в поисках чиновника участвуют сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы, местные жители, а также волонтеры из отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас». Помимо этого в поисковой операции задействованы вертолет и беспилотники.

Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лес, и связь с ним прервалась. Знакомые сначала пытались найти его сами, но 8 мая обратились в полицию.