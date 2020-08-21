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Отравление Навального ,  
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Омские врачи окончательно исключили диагноз отравление у Навального

Александр Мураховский
Александр Мураховский (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Медикам удалось установить точный диагноз оппозиционера Алексея Навального, он не был отравлен. Об этом заявил главврач омской больницы, где лежит Навальный, Александр Мураховский. Его комментарий РБК передала пресс-служба регионального минздрава.

«Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — указал он.

Врач уточнил, что экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. «В анализах крови и мочи никаких следов указанного препарата нет. <...> Дозировки, которые где-то нашли, мы не можем принимать во внимание», — пояснил Мураховский, отметив, что в картину заболевания не укладывается возможное отравление таким веществом.

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По его словам, врачи смогли поставить пострадавшему «определенный диагноз», который объясняет его состояние.

21 августа врачи омской больницы скорой медицинской помощи разрешили транспортировку Навального за границу, в немецкую клинику. До этого они говорили, что политика нельзя транспортировать из-за его нестабильного состояния. Самолет, который доставит политика в больницу Берлина, уже находится в Омске.

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Ранее в качестве основной версии Мураховский называл нарушение обмена веществ из-за резкого падения уровня сахара в крови. Сторонники Навального, в свою очередь, считают, что его отравили из-за политической деятельности.

Директор ФБК Иван Жданов заявлял, что сотрудница транспортной полиции при нем рассказала главврачу об обнаружении опасного вещества, которое представляет опасность не только для Навального, но и для окружающих, так что врачи должны использовать защитные костюмы.

Мураховский пояснял, что этим «опасным веществом» является «обычная промышленная химия», которая используется, например, «в пластиковых стаканчиках» и была найдена в образцах, взятых с поверхности кожи, одежды, ногтей Навального.

МВД нашло в анализах, снятых с кожи, волос, ногтей и одежды Навального 2-этилгексил дифенил фосфат, который относится к промышленным химическим веществам. В полиции пояснили, что его добавляют в полимеры для повышения эластичности, поэтому вещество могло попасть на кожу или волосы пациента через пластик. В химической лаборатории МВД уточнили, что не могут установить концентрацию.

Теги: Алексей Навальный, отравление, диагноз, новости
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