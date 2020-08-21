Омские врачи окончательно исключили диагноз отравление у Навального

Александр Мураховский (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Медикам удалось установить точный диагноз оппозиционера Алексея Навального, он не был отравлен. Об этом заявил главврач омской больницы, где лежит Навальный, Александр Мураховский. Его комментарий РБК передала пресс-служба регионального минздрава.

«Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — указал он.

Врач уточнил, что экспертиза не подтвердила отравление политика химическим веществом. «В анализах крови и мочи никаких следов указанного препарата нет. <...> Дозировки, которые где-то нашли, мы не можем принимать во внимание», — пояснил Мураховский, отметив, что в картину заболевания не укладывается возможное отравление таким веществом.

По его словам, врачи смогли поставить пострадавшему «определенный диагноз», который объясняет его состояние.