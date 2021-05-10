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Потерявшийся в лесу омский министр назвал случившееся несчастным случаем

Александр Мураховский
Александр Мураховский (Фото: find_child / VK)

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский извинился за то, что из-за его исчезновения участвовавшие в поисках не смогли отметить День Победы, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы знаете, я считаю, что произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса», — сказал он.

Министр объяснил, что он заблудился и искал выход к населенному пункту почти трое суток. Он добавил, что самочувствие у него хорошее и «уже завтра готов приступить к работе».

«Только сегодня понял, какая это армия людей (о тех, кто вел его поиски. — РБК). Прошу прощения, что не дал им отметить великий праздник 9 Мая», — сказал он.


Видео: УМВД России по Омской области
Видео: УМВД России по Омской области
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Глава минздрава Омской области Александр Мураховский уехал охотиться в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся, после чего начались его активные поиски.

В областном УМВД сообщали, что в поисках Мураховского были задействованы около ста сотрудников МВД, Росгвардии и МЧС. Чиновника искали в том числе и с воздуха с помощью беспилотников. К поискам подключились волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители. Позже сообщалось, что в результате поисковых мероприятий в 6,5 км от охотбазы удалось найти квадроцикл пропавшего.

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10 мая министр вышел из леса в районе села Баслы. В пресс-службе правительства Омской области РБК сообщали, что его состояние оценивается как «нормальное», а сам Мураховский проходит обследование в районной больнице.

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