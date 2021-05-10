Потерявшийся в лесу омский министр назвал случившееся несчастным случаем
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский извинился за то, что из-за его исчезновения участвовавшие в поисках не смогли отметить День Победы, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Вы знаете, я считаю, что произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса», — сказал он.
Министр объяснил, что он заблудился и искал выход к населенному пункту почти трое суток. Он добавил, что самочувствие у него хорошее и «уже завтра готов приступить к работе».
«Только сегодня понял, какая это армия людей (о тех, кто вел его поиски. — РБК). Прошу прощения, что не дал им отметить великий праздник 9 Мая», — сказал он.