Жена Навального попросила Путина разрешить вывоз мужа на лечение в ФРГ

Жена политика отправила президенту России письмо с требованием разрешить вывоз Алексея Навального, который находится в коме, в Германию на лечение. Ранее консилиум врачей запретил родственникам транспортировать пациента

Юлия Навальная (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Юлия обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием разрешить вывоз Навального в Германию на лечение. Письмо к президенту опубликовано на странице Навального в Twitter.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия», — говорится в обращении.

Она отметила, что с 21 августа с 12:00 у сторонников и родственников политика имеются все возможности для его транспортировки под надзором врачей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль окажет помощь в транспортировке Навального для лечения за границу, если такое обращение поступит.