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Жена Навального попросила Путина разрешить вывоз мужа на лечение в ФРГ

Жена политика отправила президенту России письмо с требованием разрешить вывоз Алексея Навального, который находится в коме, в Германию на лечение. Ранее консилиум врачей запретил родственникам транспортировать пациента
Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Юлия обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием разрешить вывоз Навального в Германию на лечение. Письмо к президенту опубликовано на странице Навального в Twitter.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия», — говорится в обращении.

Она отметила, что с 21 августа с 12:00 у сторонников и родственников политика имеются все возможности для его транспортировки под надзором врачей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль окажет помощь в транспортировке Навального для лечения за границу, если такое обращение поступит.

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Политику стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске, чтобы Навального госпитализировали в местную больницу. По мнению соратников оппозиционера, Навального отравили, подмешав ему токсичное вещество в чай.

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По данным врачей, пациент находится в тяжелом состоянии, он в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В 12 утра 21 августа в Омск приземлился самолет из Германии, который должен транспортировать политика в Берлин для лечения в клинике «Шарите».

Консилиум российских врачей, в который вошли и московские специалисты, решил, что Навальному нельзя улетать из-за нестабильного состояния.

При участии: Владислав Гордеев, Анастасия Куц
Теги: Алексей Навальный, отравление, кома
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