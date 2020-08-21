Жена Навального попросила Путина разрешить вывоз мужа на лечение в ФРГ
Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Юлия обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием разрешить вывоз Навального в Германию на лечение. Письмо к президенту опубликовано на странице Навального в Twitter.
«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в Федеративной Республике Германия», — говорится в обращении.
Она отметила, что с 21 августа с 12:00 у сторонников и родственников политика имеются все возможности для его транспортировки под надзором врачей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль окажет помощь в транспортировке Навального для лечения за границу, если такое обращение поступит.