Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию

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Самолет, на котором перевозят основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, находящего в тяжелом состоянии, вылетел из Омска в Германию. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — написала она.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet вылетел из Омска в 07:59 по местному времени (04:59 мск). Он направляется в берлинский аэропорт Шенефельд, прибытие запланировано на 09:02 (10:02 мск).

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