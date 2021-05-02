Военные ДНР сообщили о перехвате украинского ударного беспилотника

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Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Ясиноватая. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ДНР.

«Расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен <...> «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный», — сказано в сообщении.

В милиции уточнили, что беспилотник удалось посадить с применением станции радиоэлектронной борьбы «Терикон — М2Н», а сам аппарат был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По информации ДНР, при падении БПЛА успел произвести сброс самодельного взрывного устройства, который разорвался при ударе о землю. Предположительно, это был гранатометный заряд «ВОГ-17», добавили в ведомстве.

Согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, сторонам конфликта в Донбассе в том числе запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Их использование позволено только Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которая может их применять только в рамках своей деятельности.