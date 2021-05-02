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Конфликт в Донбассе ,  
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Военные ДНР сообщили о перехвате украинского ударного беспилотника

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Ясиноватая. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ДНР.

«Расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен <...> «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный», — сказано в сообщении.

В милиции уточнили, что беспилотник удалось посадить с применением станции радиоэлектронной борьбы «Терикон — М2Н», а сам аппарат был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По информации ДНР, при падении БПЛА успел произвести сброс самодельного взрывного устройства, который разорвался при ударе о землю. Предположительно, это был гранатометный заряд «ВОГ-17», добавили в ведомстве.

Согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, сторонам конфликта в Донбассе в том числе запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Их использование позволено только Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которая может их применять только в рамках своей деятельности.

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19 апреля в ДНР обвиняли украинскую сторону в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки. По данным Народной милиции республики, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, а в результате обстрела были отключены восемь трансформаторных подстанций в нескольких поселках.

Ранее ДНР также запросила экстренное заседание рабочей группы по Донбассу, в республике заявили о гибели мирного жителя в результате артиллерийского обстрела. Там также заметили, что украинские военные ведут огонь из запрещенных видов вооружения и разрушают гражданскую инфраструктуру, в том числе линии электропередачи и жилые строения.

Обострение конфликта в Донбассе продолжается с середины марта. В ДНР и ЛНР тогда обвинили Украину в обострении обстановки, нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах. Экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг передвижение украинских военных и отметил, что Киев не собирается начинать новую войну в Донбассе.

5 апреля глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина не собирается разрешать конфликт в Донбассе мирным путем и стягивает войска к линии разграничения. Через несколько дней после заявления в Донбасс прибыл президент Украины Владимир Зеленский и посетил передовые позиции украинских военных.

Позже президент России Владимир Путин предложил руководству Украины вести прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик для деэскалации конфликта. Однако 26 апреля в интервью изданию Financial Times Зеленский опроверг данное предложение. «Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно», — сказал он.

Украина беспилотник ДНР дрон ВСУ Донбасс
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