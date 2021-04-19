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Конфликт в Донбассе ,  
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В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В непризнанных республиках Донбасса заявили о минометных обстрелах по окраинам Горловки и Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным Народной милиции ДНР, всего за прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, украинские военнослужащие открывали огонь по населенным пунктам Веселое, Ленинское, поселок шахты имени Гагарина и Александровское. Также, по данным ДНР, в результате обстрела были отключены восемь трансформаторных подстанций в поселке Ртутный на северной окраине Горловки.

«На горловском направлении боевики 10-й бригады с позиций в районе шахты Южная обстреляли из 120-мм минометов поселок шахты имени Гагарина, выпустив 17 мин... На донецком направлении боевики 58-й бригады с позиций в районе населенного пункта Новомихайловка выпустили 10 мин калибром 120-мм по населенному пункту Александровка», — говорится в сообщении.

В Народной милиции ЛНР заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны Украины. По данным милиции, пять раз стреляли из гранатомета по населенному пункту Молодежное.

О пострадавших среди мирного населения и военных ДНР и ЛНР из-за этих обстрелов не сообщали. В ДНР и ЛНР заявили, что проинформировали об обстрелах представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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Ранее, 16 апреля, ДНР запросила экстренное заседание рабочей группы по Донбассу, в республике заявили о гибели мирного жителя в результате артиллерийского обстрела. За несколько дней до этого, 11 апреля, в ЛНР сообщали о размещении бронетехники вооруженных сил Украины в жилых районах на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Уточнялось, что действия Украины нарушают «третий пункт дополнительных мер», который запрещает размещение тяжелого вооружения на линии соприкосновения в населенных пунктах и их окрестностях.

Обострение конфликта в Донбассе продолжается с середины марта. В ДНР и ЛНР тогда обвинили Украину в обострении обстановки, нарушении режима прекращения огня и минометных обстрелах. Экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг передвижение украинских военных и отметил, что Киев не собирается начинать новую войну на Донбассе.

5 апреля глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина не собирается разрешать конфликт в Донбассе мирным путем и стягивает войска к линии разграничения.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс после начавшегося обострения. Он посетил передовые позиции украинских военных и пообщался с ними.

Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации в Донбассе
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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

«Бессрочное перемирие» Украина и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики заключили с 27 июля 2020 года. Так, согласно договоренностям сторон, запрещены любые наступательные действия, включая работу снайперов или разведывательно-диверсионных групп, а также использование любых видов летательных аппаратов. Если одна из сторон столкнулась с агрессивными действиями противников, она должна попытаться решить вопрос путем переговоров через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и лишь в случае неудачи может открыть ответный огонь.

Украина ДНР и ЛНР минометный обстрел
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