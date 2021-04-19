В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В непризнанных республиках Донбасса заявили о минометных обстрелах по окраинам Горловки и Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным Народной милиции ДНР, всего за прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, украинские военнослужащие открывали огонь по населенным пунктам Веселое, Ленинское, поселок шахты имени Гагарина и Александровское. Также, по данным ДНР, в результате обстрела были отключены восемь трансформаторных подстанций в поселке Ртутный на северной окраине Горловки.

«На горловском направлении боевики 10-й бригады с позиций в районе шахты Южная обстреляли из 120-мм минометов поселок шахты имени Гагарина, выпустив 17 мин... На донецком направлении боевики 58-й бригады с позиций в районе населенного пункта Новомихайловка выпустили 10 мин калибром 120-мм по населенному пункту Александровка», — говорится в сообщении.

В Народной милиции ЛНР заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны Украины. По данным милиции, пять раз стреляли из гранатомета по населенному пункту Молодежное.

О пострадавших среди мирного населения и военных ДНР и ЛНР из-за этих обстрелов не сообщали. В ДНР и ЛНР заявили, что проинформировали об обстрелах представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).