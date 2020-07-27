Что важно знать о начавшемся бессрочном перемирии на юго-востоке Украины

С момента принятия документа и до понедельника стороны всячески подчеркивали свою готовность соблюдать режим тишины как можно дольше. Военные командования Украины, а также ДНР и ЛНР выпустили приказы, запрещающие открывать огонь, хотя никогда прежде перемирие в виде приказов не оформлялось. Киев также решил провести ротацию на линии соприкосновения, заменив дислоцированных там солдат на военнослужащих, «большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», говорится в воскресном заявлении штаба операции объединенных сил.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского все эти договоренности назвали прорывными. «Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — сказано в заявлении офиса. Договоренности приветствовала и российская сторона: в воскресенье, за несколько часов до введения режима прекращения огня, впервые за пять месяцев состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они позитивно оценили принятие дополнительных мер в зоне конфликта, гласит сообщение Кремля.
Сторонники предыдущего президента Украины Петра Порошенко запланировали на вечер понедельника акцию «Защитим армию» у здания офиса Зеленского. Согласованный режим прекращения огня там назвали атакой с тыла.
Как будет работать новый механизм перемирия
Все принятые дополнительные меры уже обсуждались в ТКГ год назад, перед объявлением очередного бессрочного перемирия 17 июля 2019 года, сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров с российской стороны. Но тогда Киев отказался от введения дополнительных мер и объявление режима тишины практически никак не отразилось на ситуации на линии соприкосновения — стрельба, в том числе из тяжелых орудий, не прекратилась. Сейчас, отмечает собеседник РБК, Украине потребовался позитивный результат, поэтому и были согласованы новые меры.
На решение Киева повлияли Франция и Германия, рассказал РБК собеседник, близкий к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, курирующему переговоры о будущем Донбасса. В июне и июле украинская делегация посетила Париж и Берлин. Последняя поездка в столицу Германии состоялась 3 июля, в ней участвовали, в частности, Ермак, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также советник Зеленского Руслан Демченко.
Пауза в мирном процессе слишком затянулась, а граждане Украины еще помнят, что выбирали Зеленского, чтобы закончить войну, напомнил в разговоре с РБК украинский политолог Вадим Карасев. А относительно недавно назначенным курировать это направление чиновникам — главе администрации Зеленского Андрею Ермаку и заместителю руководителя администрации Путина Дмитрию Козаку — нужно было также показать результат. Сыграла свою роль и позиция Парижа и Берлина, где были недовольны заявлением Зеленского, что минские соглашения устарели. К тому же принималось во внимание, что с проведением саммита в «нормандском формате» надо поторопиться: после ноябрьских выборов в США может смениться курс Вашингтона, ведь президент Дональд Трамп пока уступает по популярности своему сопернику от Демпартии Джозефу Байдену, обратил внимание Карасев.
Возможно ли принятие дальнейших мер
После решения о прекращении огня шансы на проведение очередной «нормандской» встречи повышаются, но пока прогнозы делать рано, отметил в разговоре с РБК собеседник, близкий к офису Ермака. «Никто о сроках нового саммита не говорит, к его созыву нет предпосылок», — заявил собеседник в МИД России. В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Франция и Германия, последний саммит состоялся в декабре прошлого года, обсуждалась возможность созвать новую встречу весной этого года, однако из-за невыполнения достигнутых договоренностей и начала пандемии проведена она не была.
Несмотря на прорывное решение, достигнутое в военной подгруппе ТКГ, по всем остальным пунктам договориться не удается. И хуже всего ситуация с политической частью минских соглашений — о будущем Донбасса после прекращения огня. Киев предлагает изменить договоренности, его главный аргумент — они устарели. Москва настаивает на безальтернативности документа.
Комплекс предусматривает проведение выборов на востоке Украины. 15 июля Верховная рада приняла постановление о проведении местных выборов в 2020 году. В четвертом пункте этого документа были оговорены условия, при которых выборы могут пройти на неподконтрольных Киеву территориях, включая ДНР, ЛНР и Крым. Их назначат отдельным законом, но только после того, как прекратится «временная оккупация [украинских территорий] и вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины», будут выведены «все незаконные вооруженные формирования, управляемые, контролируемые и финансируемые Российской Федерацией, российские оккупационные войска и их военная техника», а Украина полностью восстановит контроль над своей границей.
Постановление вызвало крайне негативную реакцию в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие постановления можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. По ее мнению, комплекс мер устанавливает совершенно иную последовательность действий: сначала Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный в Конституции, затем — проведены выборы, и только потом может начаться процесс восстановления контроля Киева над границей.
Владимир Путин во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предупредил, что решение Верховной рады ставит под угрозу перспективы урегулирования. Вместе с тем президент Украины подтвердил безальтернативность минских договоренностей. «Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», — говорится на сайте Кремля. Российский МИД никаких поручений после разговора Путина с Зеленским пока не получил, сообщил РБК собеседник в ведомстве.