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Политика ,  
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Что важно знать о начавшемся бессрочном перемирии на юго-востоке Украины

Киев считает соглашение прорывом, Москва настроена скептически
На линии соприкосновения сторон на юго-востоке Украины — первый день бессрочного перемирия, подкрепленного особым пакетом мер. Насколько оно прочно и последуют ли за ним другие меры для разрешения конфликта, разбирался РБК
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Ночью 27 июля в 00:01 между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) было объявлено бессрочное перемирие, но уже утром этого дня стороны начали обвинять друг друга в срыве договоренностей. Командующий операцией объединенных украинских сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко на брифинге сообщил, что ночью позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ДНР это сообщение назвали информационной атакой.

Почему на новое соглашение тем не менее возлагают серьезные надежды, разбирался РБК.

В чем особенности нового пакета мер по Донбассу

На последнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), которое прошло 22 июля, были одобрены специальные дополнительные меры, призванные обеспечить соблюдение перемирия. Этот пакет, в частности, запрещает любые наступательные действия, включая работу снайперов или разведывательно-диверсионных групп, а также использование любых видов летательных аппаратов. В случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала попытаться решить вопрос путем переговоров через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и лишь в случае неудачи может открыть ответный огонь. Копия приказа об открытии огня должна быть направлена в ТКГ, чтобы там могли расследовать инцидент. Отдельно уточняется, что все «вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными».

СЦКК работает на Украине с 2014 года, первоначально в него входили военные из России, Украины и самопровозглашенных республик. Однако в 2017 году российские военные покинули центр, после того как Украина объявила о планах ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории.

С момента принятия документа и до понедельника стороны всячески подчеркивали свою готовность соблюдать режим тишины как можно дольше. Военные командования Украины, а также ДНР и ЛНР выпустили приказы, запрещающие открывать огонь, хотя никогда прежде перемирие в виде приказов не оформлялось. Киев также решил провести ротацию на линии соприкосновения, заменив дислоцированных там солдат на военнослужащих, «большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», говорится в воскресном заявлении штаба операции объединенных сил.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского все эти договоренности назвали прорывными. «Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — сказано в заявлении офиса. Договоренности приветствовала и российская сторона: в воскресенье, за несколько часов до введения режима прекращения огня, впервые за пять месяцев состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они позитивно оценили принятие дополнительных мер в зоне конфликта, гласит сообщение Кремля.

Сторонники предыдущего президента Украины Петра Порошенко запланировали на вечер понедельника акцию «Защитим армию» у здания офиса Зеленского. Согласованный режим прекращения огня там назвали атакой с тыла.

Как будет работать новый механизм перемирия

Все принятые дополнительные меры уже обсуждались в ТКГ год назад, перед объявлением очередного бессрочного перемирия 17 июля 2019 года, сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров с российской стороны. Но тогда Киев отказался от введения дополнительных мер и объявление режима тишины практически никак не отразилось на ситуации на линии соприкосновения — стрельба, в том числе из тяжелых орудий, не прекратилась. Сейчас, отмечает собеседник РБК, Украине потребовался позитивный результат, поэтому и были согласованы новые меры.

На решение Киева повлияли Франция и Германия, рассказал РБК собеседник, близкий к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, курирующему переговоры о будущем Донбасса. В июне и июле украинская делегация посетила Париж и Берлин. Последняя поездка в столицу Германии состоялась 3 июля, в ней участвовали, в частности, Ермак, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также советник Зеленского Руслан Демченко.

Пауза в мирном процессе слишком затянулась, а граждане Украины еще помнят, что выбирали Зеленского, чтобы закончить войну, напомнил в разговоре с РБК украинский политолог Вадим Карасев. А относительно недавно назначенным курировать это направление чиновникам — главе администрации Зеленского Андрею Ермаку и заместителю руководителя администрации Путина Дмитрию Козаку — нужно было также показать результат. Сыграла свою роль и позиция Парижа и Берлина, где были недовольны заявлением Зеленского, что минские соглашения устарели. К тому же принималось во внимание, что с проведением саммита в «нормандском формате» надо поторопиться: после ноябрьских выборов в США может смениться курс Вашингтона, ведь президент Дональд Трамп пока уступает по популярности своему сопернику от Демпартии Джозефу Байдену, обратил внимание Карасев.

Возможно ли принятие дальнейших мер

После решения о прекращении огня шансы на проведение очередной «нормандской» встречи повышаются, но пока прогнозы делать рано, отметил в разговоре с РБК собеседник, близкий к офису Ермака. «Никто о сроках нового саммита не говорит, к его созыву нет предпосылок», — заявил собеседник в МИД России. В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Франция и Германия, последний саммит состоялся в декабре прошлого года, обсуждалась возможность созвать новую встречу весной этого года, однако из-за невыполнения достигнутых договоренностей и начала пандемии проведена она не была.

Зеленский анонсировал «нормандский саммит» после окончания пандемии
Политика
Владимир Зеленский

Несмотря на прорывное решение, достигнутое в военной подгруппе ТКГ, по всем остальным пунктам договориться не удается. И хуже всего ситуация с политической частью минских соглашений — о будущем Донбасса после прекращения огня. Киев предлагает изменить договоренности, его главный аргумент — они устарели. Москва настаивает на безальтернативности документа.

Комплекс предусматривает проведение выборов на востоке Украины. 15 июля Верховная рада приняла постановление о проведении местных выборов в 2020 году. В четвертом пункте этого документа были оговорены условия, при которых выборы могут пройти на неподконтрольных Киеву территориях, включая ДНР, ЛНР и Крым. Их назначат отдельным законом, но только после того, как прекратится «временная оккупация [украинских территорий] и вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины», будут выведены «все незаконные вооруженные формирования, управляемые, контролируемые и финансируемые Российской Федерацией, российские оккупационные войска и их военная техника», а Украина полностью восстановит контроль над своей границей.

Постановление вызвало крайне негативную реакцию в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие постановления можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. По ее мнению, комплекс мер устанавливает совершенно иную последовательность действий: сначала Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный в Конституции, затем — проведены выборы, и только потом может начаться процесс восстановления контроля Киева над границей.

Владимир Путин во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским предупредил, что решение Верховной рады ставит под угрозу перспективы урегулирования. Вместе с тем президент Украины подтвердил безальтернативность минских договоренностей. «Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», — говорится на сайте Кремля. Российский МИД никаких поручений после разговора Путина с Зеленским пока не получил, сообщил РБК собеседник в ведомстве.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Теги: Донбасс, перемирие, война на Украине, «нормандский формат»
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