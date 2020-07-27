Что важно знать о начавшемся бессрочном перемирии на юго-востоке Украины

На линии соприкосновения сторон на юго-востоке Украины — первый день бессрочного перемирия, подкрепленного особым пакетом мер. Насколько оно прочно и последуют ли за ним другие меры для разрешения конфликта, разбирался РБК

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Ночью 27 июля в 00:01 между Украиной и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) было объявлено бессрочное перемирие, но уже утром этого дня стороны начали обвинять друг друга в срыве договоренностей. Командующий операцией объединенных украинских сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко на брифинге сообщил, что ночью позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В ДНР это сообщение назвали информационной атакой.

Почему на новое соглашение тем не менее возлагают серьезные надежды, разбирался РБК.

В чем особенности нового пакета мер по Донбассу

На последнем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), которое прошло 22 июля, были одобрены специальные дополнительные меры, призванные обеспечить соблюдение перемирия. Этот пакет, в частности, запрещает любые наступательные действия, включая работу снайперов или разведывательно-диверсионных групп, а также использование любых видов летательных аппаратов. В случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала попытаться решить вопрос путем переговоров через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и лишь в случае неудачи может открыть ответный огонь. Копия приказа об открытии огня должна быть направлена в ТКГ, чтобы там могли расследовать инцидент. Отдельно уточняется, что все «вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными».