Зеленский приехал в Донбасс на фоне обострения на линии соприкосновения

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс после обострения ситуации на линии соприкосновения между Украиной и самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зеленский посетит Донбасс как Верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.

Обострение конфликта в Донбассе произошло в марте, В ДНР и ЛНР обвинили Украину в эскалации конфликта и нарушении режима прекращения огня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда заявил, что конфликт можно завершить «за неделю», если Москва выведет свои войска с территории самопровозглашенных республик. В свою очередь, Россия неоднократно отвечала, что конфликт является внутренним делом Украины и Москва не отправляет туда военных.