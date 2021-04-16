Делегация ДНР запросила экстренное заседание рабочей группы по Донбассу
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности после гибели мирного жителя в результате обстрела, сообщается на официальном сайте ДНР.
Делегация самопровозглашенной республики в контактной группе просит провести встречу «в ближайшую удобную для всех участников дату».
В ДНР сообщили, что 14 апреля украинские силы вели артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка. При обстреле погиб мирный житель 1964 года рождения.
«В данном районе действовали дополнительные гарантии безопасности, запрошенные украинской стороной для проведения ремонтных работ», — отмечается в сообщении.