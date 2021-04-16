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Политика ,  
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Делегация ДНР запросила экстренное заседание рабочей группы по Донбассу

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) инициировала созыв внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности после гибели мирного жителя в результате обстрела, сообщается на официальном сайте ДНР.

Делегация самопровозглашенной республики в контактной группе просит провести встречу «в ближайшую удобную для всех участников дату».

В ДНР сообщили, что 14 апреля украинские силы вели артиллерийский огонь по Киевскому району Донецка. При обстреле погиб мирный житель 1964 года рождения.

«В данном районе действовали дополнительные гарантии безопасности, запрошенные украинской стороной для проведения ремонтных работ», — отмечается в сообщении.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В ДНР заявили, что украинские военные ведут огонь из запрещенных видов вооружения и по другим районам самопровозглашенной республики, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры, в том числе линий электропередачи и жилых строений.

При этом, указывает делегация, Киев отказывается признать вину в нарушении перемирия, заявляя об инсценировках убийств мирных жителей.

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В начале апреля, после обострения обстановки в регионе, президент Украины Владимир Зеленский побывал в качестве верховного главнокомандующего на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда он заявил об обстрелах украинских позиций и гибели в Донбассе 26 военнослужащих с начала года. Украинский лидер выступил за установление мира на востоке страны.

«После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости перемирия», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что эскалация в зоне разграничения «создает потенциальную угрозу возобновления гражданской войны на Украине».

ДНР Донбасс контактная группа
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