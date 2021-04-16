Делегация ДНР запросила экстренное заседание рабочей группы по Донбассу

В ДНР заявили, что украинские военные ведут огонь из запрещенных видов вооружения и по другим районам самопровозглашенной республики, что приводит к разрушению гражданской инфраструктуры, в том числе линий электропередачи и жилых строений.

При этом, указывает делегация, Киев отказывается признать вину в нарушении перемирия, заявляя об инсценировках убийств мирных жителей.

В начале апреля, после обострения обстановки в регионе, президент Украины Владимир Зеленский побывал в качестве верховного главнокомандующего на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда он заявил об обстрелах украинских позиций и гибели в Донбассе 26 военнослужащих с начала года. Украинский лидер выступил за установление мира на востоке страны.



«После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости перемирия», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что эскалация в зоне разграничения «создает потенциальную угрозу возобновления гражданской войны на Украине».