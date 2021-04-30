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Госдеп пообещал поддержать Украину перед лицом российской агрессии

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Соединенные Штаты Америки выразят поддержку суверенитету Украины во время запланированного визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев с 5 по 6 мая. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь отправится в Киев <...> чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — сказано в сообщении.

Дипломат планирует посетить украинскую столицу 5–6 мая, после визита в Великобританию. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.

По информации на сайте Госдепартамента, Блинкен намерен продолжать помогать Украине при разработке программы институциональных реформ. Особенное внимание будет уделено вопросам борьбы с коррупцией, которые являются «ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего».

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Энтони Блинкен

Ранее государственный секретарь США заявил в интервью телеканалу CBS о рабочей поездке к Киев в преддверии возможной встречи американского президента Джо Байдена и российского Владимира Путина.

Блинкен тогда не раскрыл цели визита, однако упомянул фиксацию американскими военными отвода российских войск от границ с Украиной.

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27 апреля источник CNN также сообщал, что Блинкен в мае планирует посетить Украину. По его словам, поездка госсекретаря в Киев должна продемонстрировать Москве, что Вашингтон полностью поддерживает республику.

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