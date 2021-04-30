Госдеп пообещал поддержать Украину перед лицом российской агрессии

Энтони Блинкен (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Соединенные Штаты Америки выразят поддержку суверенитету Украины во время запланированного визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев с 5 по 6 мая. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь отправится в Киев <...> чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — сказано в сообщении.

Дипломат планирует посетить украинскую столицу 5–6 мая, после визита в Великобританию. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.

По информации на сайте Госдепартамента, Блинкен намерен продолжать помогать Украине при разработке программы институциональных реформ. Особенное внимание будет уделено вопросам борьбы с коррупцией, которые являются «ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего».